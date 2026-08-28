നേപ്പാളിലെ മിന്നൽപ്രളയം: തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ 350 പേരെ നേപ്പാൾ സൈന്യം രക്ഷപ്പെടുത്തി; നൂറിലധികം പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു

By  Metro Desk Updated: Aug 28, 2026, 15:41 IST
നേപ്പാൾ

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ കനത്ത പ്രളയത്തെയും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനെയും തുടർന്ന് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ (Hydropower Project) തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ 350-ഓളം തൊഴിലാളികളെയും പ്രദേശവാസികളെയും നേപ്പാൾ സൈന്യം രക്ഷപ്പെടുത്തി. രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരിൽ 63 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

​രസുവ ജില്ലയിലെ ത്രിശൂലി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പ്രദേശത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് റോഡുകളും പാലങ്ങളും തകരുകയും തുരങ്കത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ ചെളിയും വെള്ളവും കയറി അടയുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് തൊഴിലാളികൾ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയത്.

​പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും ശക്തമായ ഒഴുക്കും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച സൈനികരെയും ഉപയോഗിച്ച് അതീവ സാഹസികമായാണ് നേപ്പാൾ സൈന്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.

​ഇപ്പോഴും നൂറിലധികം ആളുകൾ തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയമുണ്ട്. ഇവർക്കായുള്ള തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 

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