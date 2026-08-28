നേപ്പാളിലെ മിന്നൽപ്രളയം: തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ 350 പേരെ നേപ്പാൾ സൈന്യം രക്ഷപ്പെടുത്തി; നൂറിലധികം പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ കനത്ത പ്രളയത്തെയും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനെയും തുടർന്ന് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ (Hydropower Project) തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ 350-ഓളം തൊഴിലാളികളെയും പ്രദേശവാസികളെയും നേപ്പാൾ സൈന്യം രക്ഷപ്പെടുത്തി. രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരിൽ 63 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
രസുവ ജില്ലയിലെ ത്രിശൂലി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പ്രദേശത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് റോഡുകളും പാലങ്ങളും തകരുകയും തുരങ്കത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ ചെളിയും വെള്ളവും കയറി അടയുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് തൊഴിലാളികൾ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയത്.
പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും ശക്തമായ ഒഴുക്കും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച സൈനികരെയും ഉപയോഗിച്ച് അതീവ സാഹസികമായാണ് നേപ്പാൾ സൈന്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.
ഇപ്പോഴും നൂറിലധികം ആളുകൾ തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയമുണ്ട്. ഇവർക്കായുള്ള തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.