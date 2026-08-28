നേപ്പാൾ മിന്നൽപ്രളയം; തടാകം കരകവിഞ്ഞു, രക്ഷാപ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച ശേഷം പുനരാരംഭിച്ചു: മരണം 500 കടന്നു
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ മിന്നൽപ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു. മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് രൂപപ്പെട്ട കൂറ്റൻ തടാകം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ പ്രളയഭീതിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്. ദുരന്തത്തിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 500 കടന്നു. ആയിരത്തിലധികം ആളുകളെ ഇപ്പോഴും കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ.
ഹിമാലയൻ പർവ്വതനിരകളിൽ ഹിമാനി തകർന്നുവീണുണ്ടായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നദി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് അതിർത്തി മേഖലയിൽ കൂറ്റൻ കൃത്രിമ തടാകം രൂപപ്പെട്ടത്. തുടർച്ചയായ മഴയെത്തുടർന്ന് തടാകത്തിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും വെള്ളം അതിവേഗം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് നേപ്പാൾ സൈന്യവും സുരക്ഷാ സേനയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറിയത്. നിലവിൽ ജലനിരപ്പിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വിദഗ്ദ്ധ സംഘങ്ങളെയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരച്ചിൽ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മരിച്ചവരിൽ നിരവധിയാളുകൾ തീർത്ഥാടകരും വിനോദസഞ്ചാരികളുമാണ്. ത്രിശൂലി നദീതടത്തിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളും പാലങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഒലിച്ചുപോയി. കരമാർഗ്ഗമുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടതിനാൽ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വഴിയാണ് അടിയന്തര ഭക്ഷണവും വൈദ്യസഹായവും എത്തിച്ചുനൽകുന്നത്.
ചൈനയിലെ തിബറ്റ് അതിർത്തി ഭാഗത്തും വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാണാതായവർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മേഖലയിൽ തുടരുന്ന മോശം കാലാവസ്ഥ ദൗത്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയുയർത്തുന്നുണ്ട്.