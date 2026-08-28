നേപ്പാളിലെ പ്രളയ ദുരന്തം: നദിക്കരയിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ മണ്ണടിഞ്ഞു; ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്

By  Metro Desk Aug 28, 2026, 23:11 IST
നേപ്പാൾ

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാൾ-ചൈന അതിർത്തിയിലുണ്ടായ കനത്ത പ്രളയത്തിലും ഹിമപാതത്തിലും നദിക്കരയിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ചെളിയും അവശിഷ്ടങ്ങളും മൂടി നശിച്ചതായി ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ. പ്ലാനറ്റ് ലാബ്സ് (Planet Labs), വാന്റോർ (Vantor) തുടങ്ങിയ ഉപഗ്രഹ ഏജൻസികൾ പുറത്തുവിട്ട ചിത്രങ്ങളിലാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെ ഭയാനകമായ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാകുന്നത്.

​ലങ്താങ് ലിരുങ് (Langtang Lirung) പർവ്വതമേഖലയിലെ ഹിമാനിയും (Glacier) അതിനടിയിലെ കൂറ്റൻ പാറക്കെട്ടുകളും ഇടിഞ്ഞുവീണതാണ് ദുരന്തത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രകമ്പനത്തിന് തുല്യമായ ആഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്.

​പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

ഗ്രാമങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ: ത്രിശൂലി, ഭോട്ടെ കോശി നദിക്കരയിലുള്ള നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും പാലങ്ങളും മണ്ണും ചെളിയും വൻതോതിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി പൂർണ്ണമായി മാഞ്ഞുപോയി.

വ്യാപക നാശനഷ്ടം: റസൂവാഗധിയിലെ അതിർത്തി രക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളും ഹൈവേകളും ഒലിച്ചുപോയി. ദുരന്തത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം: ആഗോളതാപനം കാരണം ഹിമാലയൻ മേഖലയിലെ മഞ്ഞുമലകൾ അതിവേഗം ഉരുകുന്നതാണ് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

​റസ്ക്യൂ ടീമുകൾ പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ദുരന്തബാധിതർക്ക് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അടിയന്തര സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

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