നേപ്പാളിലെ പ്രളയ ദുരന്തം: നദിക്കരയിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ മണ്ണടിഞ്ഞു; ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാൾ-ചൈന അതിർത്തിയിലുണ്ടായ കനത്ത പ്രളയത്തിലും ഹിമപാതത്തിലും നദിക്കരയിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ചെളിയും അവശിഷ്ടങ്ങളും മൂടി നശിച്ചതായി ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ. പ്ലാനറ്റ് ലാബ്സ് (Planet Labs), വാന്റോർ (Vantor) തുടങ്ങിയ ഉപഗ്രഹ ഏജൻസികൾ പുറത്തുവിട്ട ചിത്രങ്ങളിലാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെ ഭയാനകമായ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാകുന്നത്.
ലങ്താങ് ലിരുങ് (Langtang Lirung) പർവ്വതമേഖലയിലെ ഹിമാനിയും (Glacier) അതിനടിയിലെ കൂറ്റൻ പാറക്കെട്ടുകളും ഇടിഞ്ഞുവീണതാണ് ദുരന്തത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രകമ്പനത്തിന് തുല്യമായ ആഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
ഗ്രാമങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ: ത്രിശൂലി, ഭോട്ടെ കോശി നദിക്കരയിലുള്ള നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും പാലങ്ങളും മണ്ണും ചെളിയും വൻതോതിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി പൂർണ്ണമായി മാഞ്ഞുപോയി.
വ്യാപക നാശനഷ്ടം: റസൂവാഗധിയിലെ അതിർത്തി രക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളും ഹൈവേകളും ഒലിച്ചുപോയി. ദുരന്തത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം: ആഗോളതാപനം കാരണം ഹിമാലയൻ മേഖലയിലെ മഞ്ഞുമലകൾ അതിവേഗം ഉരുകുന്നതാണ് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
റസ്ക്യൂ ടീമുകൾ പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ദുരന്തബാധിതർക്ക് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അടിയന്തര സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.