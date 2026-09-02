പ്രളയം തകർത്ത നേപ്പാൾ: നൊമ്പരമായി കാണാതായവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ; പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ബന്ധുക്കൾ
കാഠ്മണ്ഡു: പ്രകൃതിദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ ഇടറിനിൽക്കുന്ന നേപ്പാളിൽ നിന്ന് നെഞ്ചുലയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ. പ്രളയത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും കാണാതായവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുമ്പോഴും ആശുപത്രി ചുമരുകളിൽ നിറയുന്ന കാണാതായവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കാഠ്മണ്ഡു അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികളുടെ മുൻപിലെ കൂറ്റൻ മതിലുകൾ മുഴുവൻ ബന്ധുക്കൾ പതിപ്പിച്ച പോസ്റ്ററുകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. "ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടവരുണ്ടോ?", "എന്റെ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് വിവരമൊന്നുമില്ല" തുടങ്ങിയ കുറിപ്പുകളോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ചിത്രങ്ങളും ഫോൺ നമ്പറുകളുമാണ് പോസ്റ്ററുകളിലുള്ളത്.
ആശുപത്രികളിലെത്തുന്ന ഓരോ ആംബുലൻസിനും നേരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഓടിയെത്തുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ കാഴ്ച ആരുടെയും കണ്ണുനനയ്ക്കുന്നതാണ്. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സർക്കാരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ശക്തമായി തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുന്തോറും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവനോടെ തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മങ്ങുകയാണ്.
മഴക്കെടുതിയിലും പ്രളയത്തിലും നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭവനരഹിതരാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.