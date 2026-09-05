നേപ്പാൾ പ്രളയം: അഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ ഉൾപ്പെടെ 3 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി; 275 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായില്ല
കാഠ്മണ്ഡു / ന്യൂഡൽഹി: നേപ്പാളിൽ വീശിയടിച്ച പ്രളയദുരന്തത്തിൽ കുടുങ്ങിയ അഞ്ച് വയസ്സുകാരനായ കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. ത്രിശൂലി ബസാർ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് അഭിജിത്ത് സുരേഷ് പവാർ, ദീപിക അഭിജിത്ത് പവാർ, അഞ്ച് വയസ്സുകാരനായ സമർത്ഥ് അഭിജിത്ത് പവാർ എന്നിവരെ രക്ഷാസേന കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ ദുരന്തഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഇൻഡ്യക്കാരുടെ എണ്ണം 169 ആയി ഉയർന്നു.
അതേസമയം, പ്രളയത്തിൽ കാണാതായ 275 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കായി ഇപ്പോഴും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താൻ നേപ്പാൾ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുമായി ചേർന്ന് വിപുലമായ തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ അറിയിച്ചു.
രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യക്കാരെ വിമാനമാർഗ്ഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഏകോപിപ്പിച്ചു വരുന്നു. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ടണൽ റെസ്ക്യൂ വിദഗ്ധരും മെഡിക്കൽ ടീമും അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘവും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട്. നേപ്പാളിൽ വൻ നാശനഷ്ട വിതച്ച പ്രളയത്തിൽ ഇതുവരെ 1,200-ലധികം ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് കണക്കുകൾ.