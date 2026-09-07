നേപ്പാൾ പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 1,356 ആയി ഉയർന്നു; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു, അയ്യായിരത്തോളം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,356 ആയി ഉയർന്നു. കാണാതായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കായുള്ള വ്യാപ്തമായ തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ (NDRRMA) ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 4,996 പേരെയാണ് ഇനിയും കണ്ടെത്താനുള്ളത്. ഇതിൽ 580-ലധികം വിദേശ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതുവരെ 13,300-ൽ അധികം ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ചിത്വാൻ, നവാൽപരാസി, നുവാക്കോട്ട്, റസുവ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളെയാണ് ദുരന്തം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത്. ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ തുരങ്കങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നുമുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സംഘങ്ങൾ നേപ്പാൾ സേനയ്ക്കൊപ്പം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട്.
കണ്ടെത്തുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി നേപ്പാൾ പോലീസ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ബന്ധുക്കൾക്ക് ഡിഎൻഎ (DNA) പ്രൊഫൈലുകൾ കൈമാറാനുള്ള സൗകര്യവും അധികൃതർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.