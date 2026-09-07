നേപ്പാൾ പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 1,356 ആയി ഉയർന്നു; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു, അയ്യായിരത്തോളം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്

By  Metro Desk Sep 7, 2026, 20:07 IST
നേപ്പാൾ

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,356 ആയി ഉയർന്നു. കാണാതായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കായുള്ള വ്യാപ്തമായ തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

​നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ (NDRRMA) ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 4,996 പേരെയാണ് ഇനിയും കണ്ടെത്താനുള്ളത്. ഇതിൽ 580-ലധികം വിദേശ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതുവരെ 13,300-ൽ അധികം ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

​ചിത്വാൻ, നവാൽപരാസി, നുവാക്കോട്ട്, റസുവ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളെയാണ് ദുരന്തം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത്. ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ തുരങ്കങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നുമുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സംഘങ്ങൾ നേപ്പാൾ സേനയ്ക്കൊപ്പം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട്.

​കണ്ടെത്തുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി നേപ്പാൾ പോലീസ് വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ബന്ധുക്കൾക്ക് ഡിഎൻഎ (DNA) പ്രൊഫൈലുകൾ കൈമാറാനുള്ള സൗകര്യവും അധികൃതർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

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