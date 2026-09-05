നേപ്പാൾ പ്രളയം: ദുരന്തമുഖത്തുനിന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങൾ; ചെളിയിലും തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലും കുടുങ്ങിയ 4 പേരെ ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തു
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ പ്രളയത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും പെട്ട് തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ചെളിക്കും കല്ലുകൾക്കും ഇടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 4 പേരെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തു. തുടർച്ചയായ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ നടന്ന ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുരന്തമുഖത്ത് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.
രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരിൽ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്ടിന്റെ തുരങ്കത്തിൽ ദിവസങ്ങളോളം കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ചൈനീസ് തൊഴിലാളിയും, തകർന്ന വീടിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോയ 64 കാരിയായ വയോധികയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
കരസേനയും അന്താരാഷ്ട്ര രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ചേർന്നാണ് അതിസങ്കീർണ്ണമായ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ കുടുങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്കായി തകർന്നുപോയ തുരങ്കങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദുരന്തത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ പാർപ്പിടം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.