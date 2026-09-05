നേപ്പാൾ പ്രളയം: ദുരന്തമുഖത്തുനിന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങൾ; ചെളിയിലും തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലും കുടുങ്ങിയ 4 പേരെ ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തു

By  Metro Desk Sep 5, 2026, 15:52 IST
നേപ്പാൾ

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ പ്രളയത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും പെട്ട് തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ചെളിക്കും കല്ലുകൾക്കും ഇടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 4 പേരെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്തു. തുടർച്ചയായ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ നടന്ന ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുരന്തമുഖത്ത് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.

​രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരിൽ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്ടിന്റെ തുരങ്കത്തിൽ ദിവസങ്ങളോളം കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ചൈനീസ് തൊഴിലാളിയും, തകർന്ന വീടിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോയ 64 കാരിയായ വയോധികയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

​കരസേനയും അന്താരാഷ്ട്ര രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ചേർന്നാണ് അതിസങ്കീർണ്ണമായ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ കുടുങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്കായി തകർന്നുപോയ തുരങ്കങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദുരന്തത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ പാർപ്പിടം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 

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