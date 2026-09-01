നേപ്പാളിലെ പ്രകൃതിദുരന്തം; മരണസംഖ്യ 900 കടന്നു: 4,500 ഓളം പേരെ കാണാനില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാൾ-ചൈന അതിർത്തിയിലുണ്ടായ ഹിമാനീപതനത്തെ (Glacial collapse) തുടർന്ന് നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും മരണം 900 കടന്നു. കാണാതായവരുടെ എണ്ണം 4,500 ഓളം ഉയർന്നതോടെ മരണസംഖ്യ ഇനിയും കുത്തനെ കൂടിയേക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക. നേപ്പാളിലും ചൈനയിലെ ടിബറ്റിലുമായി ഇതുവരെ 939-ലധികം പേർ മരണപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രളയശിഷ്ടങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പുഴകളിൽ നിന്ന് 17 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 20,000-ത്തിലധികം സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരാണ് നിലവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കളിമണ്ണും ചളിയും മൂടിയ അവസ്ഥയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനാവാത്തവിധം ജീർണിച്ചതിനാൽ ഡി.എൻ.എ സാംപിളുകൾ എടുത്ത ശേഷം കൂട്ടസംസ്കാരം നടത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്.
ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റുകളിലെ തുരങ്കങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ ആർമി സംഘവും തുരങ്ക രക്ഷാപ്രവർത്തന വിദഗ്ധരും ഊർജിത ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളെയും പർവതാരോഹകരെയും ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാതായിട്ടുണ്ട്. റോഡുകളും പാലങ്ങളും തകർന്നതും മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ഹിമാലയൻ മേഖലയിൽ മഞ്ഞുമലകൾ അതിവേഗം ഉരുകുന്നതിനും ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾക്കും പ്രധാന കാരണമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരും നേപ്പാൾ സർക്കാരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.