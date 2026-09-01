പ്രളയത്തിലും കൂലുങ്ങിയില്ല: ത്രിശൂലി നദിയിലെ മഹാപ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച നേപ്പാളിലെ ആ 'പച്ച വീട്'
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ പെയ്തിറങ്ങിയ കനത്ത മഴയിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും കവിഞ്ഞൊഴുകിയ ത്രിശൂലി നദി, തീരത്തെ വീടുകളും കടകളും റോഡുകളുമെല്ലാം വിഴുങ്ങിയപ്പോഴും ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള വീട് മാത്രം യാതൊരു കേടുപാടുകളും കൂടാതെ ഉറച്ചുനിന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.
അതിശക്തമായ പ്രളയജലവും ചെളിയും കുത്തിയൊലിച്ചുവന്നിട്ടും ഈ രണ്ട് നില വീട് മാത്രം തകരാതെ നിന്നത് ജനങ്ങളിലും വിദഗ്ധരിലും ഒരുപോലെ അത്ഭുതമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ഈ അതിജീവനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ:
ശക്തമായ അടിത്തറ (Strong Foundation): വിദഗ്ധരുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച്, ആഴത്തിലുള്ള തൂണുകളിൽ (Pillars) ഉറപ്പിച്ച സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് അടിത്തറയാണ് വീടിന് രക്ഷയായത്. ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് താത്കാലിക നിർമ്മിതികൾ പെട്ടെന്ന് തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിനെ പ്രതിരോധിച്ചു.
നിർമ്മാണ ശൈലിയും സ്ഥാനവും: നദിയുടെ പ്രവാഹ ദിശയ്ക്ക് തടസ്സമാകാത്ത രീതിയിലുള്ള വീടിന്റെ രൂപകൽപ്പനയും, വെള്ളം സുഗമമായി ഒഴുകിപ്പോകാൻ സാധിച്ച വശങ്ങളിലെ ഘടനയും തകർച്ചയുടെ ആഘാതം കുറച്ചു.
പാറക്കെട്ടുകളുടെ സംരക്ഷണം: വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അടിത്തറയ്ക്ക് തൊട്ട താഴെ ഉറപ്പുള്ള പാറക്കെട്ടുകൾ (Bedrock) ഉണ്ടായിരുന്നത് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുകയും വീടിന്റെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.
ത്രിശൂലി നദിക്കരയിലെ സർവ്വതും പ്രളയം കവർന്നെടുത്തപ്പോൾ, കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗോടെയും ഗുണനിലവാരത്തോടെയും നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിന്റെ വലിയൊരു തെളിവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പച്ച വീട്.