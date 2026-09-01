പ്രളയത്തിലും കൂലുങ്ങിയില്ല: ത്രിശൂലി നദിയിലെ മഹാപ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച നേപ്പാളിലെ ആ 'പച്ച വീട്'

By  Metro Desk Updated: Sep 1, 2026, 14:52 IST
നേപ്പാൾ

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ പെയ്തിറങ്ങിയ കനത്ത മഴയിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും കവിഞ്ഞൊഴുകിയ ത്രിശൂലി നദി, തീരത്തെ വീടുകളും കടകളും റോഡുകളുമെല്ലാം വിഴുങ്ങിയപ്പോഴും ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള വീട് മാത്രം യാതൊരു കേടുപാടുകളും കൂടാതെ ഉറച്ചുനിന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.

​അതിശക്തമായ പ്രളയജലവും ചെളിയും കുത്തിയൊലിച്ചുവന്നിട്ടും ഈ രണ്ട് നില വീട് മാത്രം തകരാതെ നിന്നത് ജനങ്ങളിലും വിദഗ്ധരിലും ഒരുപോലെ അത്ഭുതമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഈ അതിജീവനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ:

ശക്തമായ അടിത്തറ (Strong Foundation): വിദഗ്ധരുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച്, ആഴത്തിലുള്ള തൂണുകളിൽ (Pillars) ഉറപ്പിച്ച സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് അടിത്തറയാണ് വീടിന് രക്ഷയായത്. ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് താത്കാലിക നിർമ്മിതികൾ പെട്ടെന്ന് തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിനെ പ്രതിരോധിച്ചു.

നിർമ്മാണ ശൈലിയും സ്ഥാനവും: നദിയുടെ പ്രവാഹ ദിശയ്ക്ക് തടസ്സമാകാത്ത രീതിയിലുള്ള വീടിന്റെ രൂപകൽപ്പനയും, വെള്ളം സുഗമമായി ഒഴുകിപ്പോകാൻ സാധിച്ച വശങ്ങളിലെ ഘടനയും തകർച്ചയുടെ ആഘാതം കുറച്ചു.

പാറക്കെട്ടുകളുടെ സംരക്ഷണം: വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അടിത്തറയ്ക്ക് തൊട്ട താഴെ ഉറപ്പുള്ള പാറക്കെട്ടുകൾ (Bedrock) ഉണ്ടായിരുന്നത് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുകയും വീടിന്റെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.

​ത്രിശൂലി നദിക്കരയിലെ സർവ്വതും പ്രളയം കവർന്നെടുത്തപ്പോൾ, കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗോടെയും ഗുണനിലവാരത്തോടെയും നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിന്റെ വലിയൊരു തെളിവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പച്ച വീട്.

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