നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് അതിർത്തിയിൽ പ്രളയക്കെടുതി: കെട്ടിടങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ഒഴുകിപ്പോയി; ജീവനുംകൊണ്ടോടി ജനങ്ങൾ
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത മിന്നൽ പ്രളയത്തിലും മണ്ണടിച്ചിലിലും വൻ നാശനഷ്ടവും ജീവഹാനിയും. തിബറ്റിലെ ജിറോങ് പോർട്ടിന് (Gyirong Port) സമീപവും നേപ്പാളിലെ രസുവ (Rasuwa) ജില്ലയിലുമാണ് പ്രളയം രൂക്ഷമായ നാശം വിതച്ചത്. കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയ പ്രളയജലവും ചെളിയും ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളെയും വാഹനങ്ങളെയും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.
അതിർത്തിയിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസുകളിലേക്കും ജനവാസ മേഖലകളിലേക്കും ഭീമൻ പാറക്കല്ലുകളും ചെളിയും നിറഞ്ഞ വെള്ളം ഇരച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി ജീവനുംകൊണ്ടോടുന്നതും വാഹനങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതും സിസിടിവി (CCTV) ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ദുരന്തത്തിൽ ഇതുവരെ നൂറിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കാണാതായതായും അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാണാതായവരിൽ തീർത്ഥാടകരും വിനോദസഞ്ചാരികളും അടക്കം നൂറിലധികം ഇന്ത്യാക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
മഞ്ഞുമലയിടിച്ചിലോ (Glacial Burst) അതിർത്തി മേഖലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിലോ ആകാം പെട്ടെന്നുള്ള ഈ പ്രളയത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നേപ്പാൾ സേനയുടെയും ചൈനീസ് അധികൃതരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രളയജലം താഴേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നതിനാൽ ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അതിർത്തി ജില്ലകളിലും അധികൃതർ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.