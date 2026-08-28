നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 469 കടന്നു; വീണ്ടും പ്രളയഭീതിയിൽ ആശങ്കയോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ

By  Metro Desk Aug 28, 2026, 08:33 IST
നേപ്പാൾ

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ പ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 469 ആയി ഉയർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. തുടർച്ചയായ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മേഖലയിൽ രണ്ടാമതും പ്രളയമുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വലിയ ഭീതിയിലാണ് പ്രദേശവാസികളും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും.

​കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ ഹിമാനി തടാകങ്ങൾ കരകവിയാനും പുതിയ പ്രളയ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതോടെ തെരച്ചിൽ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുന്നുണ്ട്. നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ഇപ്പോഴും കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രാദേശിക അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

​സൈന്യവും ദുരന്തനിവാരണ സേനയും മോശം കാലാവസ്ഥയെയും പുതിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെയും അവഗണിച്ച് ദുരന്തമേഖലകളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. നൂറുകണക്കിന് കെട്ടിടങ്ങളും റോഡുകളും പാലങ്ങളും പ്രളയജലത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്.

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