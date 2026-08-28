നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 469 കടന്നു; വീണ്ടും പ്രളയഭീതിയിൽ ആശങ്കയോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ പ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 469 ആയി ഉയർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. തുടർച്ചയായ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് മേഖലയിൽ രണ്ടാമതും പ്രളയമുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വലിയ ഭീതിയിലാണ് പ്രദേശവാസികളും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും.
കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ ഹിമാനി തടാകങ്ങൾ കരകവിയാനും പുതിയ പ്രളയ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതോടെ തെരച്ചിൽ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുന്നുണ്ട്. നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ഇപ്പോഴും കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നും മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രാദേശിക അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
സൈന്യവും ദുരന്തനിവാരണ സേനയും മോശം കാലാവസ്ഥയെയും പുതിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെയും അവഗണിച്ച് ദുരന്തമേഖലകളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. നൂറുകണക്കിന് കെട്ടിടങ്ങളും റോഡുകളും പാലങ്ങളും പ്രളയജലത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്.