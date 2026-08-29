നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് പ്രളയം: മരണം 626 ആയി; നാലാം ദിവസവും ജീവനുള്ളവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു
Aug 29, 2026, 09:48 IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് അതിർത്തി മേഖലയിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 626 ആയി ഉയർന്നു. ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട ജീവനുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചിൽ നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഇപ്പോഴും കാണാനില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഹിമാലയൻ മേഖലയിൽ അതിർത്തിയിൽ ഹിമാനികൾ ഉരുകി ഒലിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലുമാണ് വൻ നാശനഷ്ട വിതച്ചത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ദുഷ്കരമായ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. കരസേനയും ദുരന്തനിവാരണ സേനകളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഉപയോഗിച്ച് ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. കാണാതായവരിൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് പുറമെ നിരവധി വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.