​നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് പ്രളയം: മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു; പുതിയ പ്രളയഭീതിക്കിടെ ടണലിൽ കുടുങ്ങിയവർക്കായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതം

By  Metro Desk Updated: Aug 30, 2026, 13:22 IST
നേപ്പാൾ

കാഠ്മണ്ഡു/ലാസ: നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ മരണസംഖ്യ വീണ്ടും ഉയർന്നു. മേഖലയിൽ വീണ്ടും കനത്ത പ്രളയത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കിടെ, ഹൈഡ്രോ പവർ പദ്ധതിയുടെ ടണലിൽ (തുരങ്കം) കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം അതീവ ജാഗ്രതയോടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

​ഹിമാലയൻ മേഖലയിലെ ഹിമപാതത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇതുവരെ 750-ഓളം ആളുകൾ മരിച്ചതായും 3,000-ത്തിലധികം പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തൃശൂലി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പദ്ധതിയുടെ ടണലിനുള്ളിൽ നൂറിലധികം തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവരിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നതിനായി ടണലിലേക്ക് സൈന്യം പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ഉത്ഖനന ജോലികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

​അതേസമയം, പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് രൂപപ്പെട്ട താൽക്കാലിക തടാകങ്ങൾ കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വീണ്ടും പ്രളയഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മോശം കാലാവസ്ഥയും കുത്തിയൊഴുകുന്ന വെള്ളവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.

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