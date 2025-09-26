യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ നെതന്യാഹു: 'ഗാസയിലെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കണം'; പ്രതിഷേധമായി പ്രതിനിധികളുടെ കൂക്കിവിളിയും ഇറങ്ങിപ്പോക്കും
ന്യൂയോർക്ക്: ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ സംസാരിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ ഡസൻ കണക്കിന് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ഇറങ്ങിപ്പോയി. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നതിനിടയിലും, ഗാസയിൽ ഹമാസിനെതിരായ 'ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കണം' എന്ന് നെതന്യാഹു സഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ 80-ാമത് സെഷനിൽ സംസാരിച്ച നെതന്യാഹു, ഗാസയിലെ സൈനിക നടപടികളെ ന്യായീകരിച്ചു. "ഹമാസിനെതിരായ ജോലി ഇസ്രായേൽ പൂർത്തിയാക്കണം. അത് എത്രയും വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു," നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 7-ലെ അതിക്രമങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമെന്ന് ഹമാസിന്റെ ശേഷിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും ശപഥം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും, അതിനാൽ 'ജോലി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്' അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നെതന്യാഹു വേദിയിലേക്ക് വന്ന ഉടൻ തന്നെ അറബ്, മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളടക്കം നിരവധിപേർ പ്രതിഷേധമുയർത്തി ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. ഗാസയിലെ യുദ്ധക്കുറ്റ ആരോപണങ്ങളുടെയും പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രപദവി അംഗീകരിക്കുന്നതിനെതിരായ ഇസ്രയേലിന്റെ നിലപാടുകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രതിഷേധം.
എന്നാൽ, അന്താരാഷ്ട്ര വിമർശനങ്ങളെ നെതന്യാഹു തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രപദവി അംഗീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ നടപടി 'ലജ്ജാകരമാണ്' എന്നും അത് ജൂതന്മാർക്കെതിരായ ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
കൂടാതെ, തൻ്റെ പ്രസംഗം ഗാസയിലെ ബന്ദികൾ കേൾക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഉച്ചഭാഷിണികൾ വഴി ലൈവായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും നെതന്യാഹു അറിയിച്ചു. ബന്ദികളെ മറന്നിട്ടില്ലെന്നും അവരെല്ലാം തിരിച്ചെത്തുന്നതുവരെ വിശ്രമിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹമാസ് ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ബന്ദികളെ വിട്ടയച്ചാൽ യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം ഹമാസ് നേതാക്കളെ വേട്ടയാടുമെന്നും നെതന്യാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.