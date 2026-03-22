തെക്കൻ ലെബനനിൽ ശക്തമായ ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് നെതന്യാഹു; പാലങ്ങളും വീടുകളും തകർക്കാൻ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് നിർദ്ദേശം
Mar 22, 2026, 17:37 IST
ലെബനൻ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം കടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തെക്കൻ ലെബനനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തകർക്കാനും പാലങ്ങളും വീടുകളും തകർത്തുകളയാനും ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നെതന്യാഹു.
- സൈനിക നീക്കം: തെക്കൻ ലെബനൻ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ പാലങ്ങൾ, വീടുകൾ, മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് വ്യോമാക്രമണം നടത്താൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രായേൽ കാറ്റ്സും ഐഡിഎഫിന് (IDF) നിർദ്ദേശം നൽകി.
- ലക്ഷ്യം: ഹിസ്ബുള്ളയുടെ നീക്കങ്ങൾ തടയുന്നതിനും അവരുടെ ഒളിത്താവളങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കി. അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ വീടുകൾ ഹിസ്ബുള്ള സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ആരോപണം.
- പാലങ്ങൾ തകർക്കൽ: സിവിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറായ പാലങ്ങൾ തകർക്കുന്നത് വഴി ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ആയുധ നീക്കവും വാർത്താവിനിമയവും തടയാമെന്ന് ഇസ്രായേൽ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
- ജനവാസ മേഖലകൾ: ജനവാസ മേഖലകളിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട്. നിരവധി സിവിലിയന്മാർ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇതിനകം പലായനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- യുദ്ധ സാഹചര്യം: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം തുടരുന്നതിനിടെ ലെബനൻ അതിർത്തിയിലും ഇസ്രായേൽ പുതിയ പോർമുഖം തുറക്കുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാഹചര്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു.