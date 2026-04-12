ഇറാനെതിരായ സൈനികനീക്കം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു; ലെബനനിൽ ആക്രമണം
ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കം ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇസ്രായേലിന് ഇനിയും വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. ഇറാന് ഇനി യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, അൽ-മജ്ദേലിലും ടെബ്നൈനിലും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തെക്കൻ ലെബനനിൽ പുതിയ ഇസ്രായേലി ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായി ലെബനൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു . ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഇസ്രായേലുമായുള്ള നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്കുമെതിരെ ബെയ്റൂട്ടിലെ തെരുവുകളിൽ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലെബനൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാഫ് സലാം അടുത്തയാഴ്ച വാഷിംഗ്ടണിലേക്കുള്ള യാത്രയും സെക്രട്ടറി റൂബിയോയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും റദ്ദാക്കി.
നെതന്യാഹു എന്താണ് പറഞ്ഞത്?
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നും കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ലെബനനുമായി ഒരു "യഥാർത്ഥ സമാധാന ഉടമ്പടി"ക്കായുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ, ഇസ്രായേലി സൈനിക ഡ്രോണുകൾ തെക്കൻ ലെബനനിലെ പട്ടണങ്ങളെയും വാഹനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയാണ്.
ഇസ്രയേലുമായുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ചർച്ചകൾക്കെതിരെ ലെബനന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടിൽ വലിയ പ്രകടനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇസ്രയേൽ ഭരണകൂടവുമായുള്ള ചർച്ചകളെ ജനങ്ങൾ അപലപിക്കുകയും "പ്രതിരോധത്തിന്" ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ പൊതുജന രോഷത്തിനിടയിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നവാഫ് സലാം തന്റെ അമേരിക്കൻ യാത്ര റദ്ദാക്കി . ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് തന്റെ പ്രാഥമിക കടമയെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.