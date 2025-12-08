നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ്-വാർണർ ബ്രോസ് കരാർ ഒരു 'പ്രശ്നമായേക്കാം': വൻകിട ലയനത്തിൽ ആശങ്കയറിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ്

By Metro DeskDec 8, 2025, 20:20 IST
Netflix

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ്, വാർണർ ബ്രോസ് ഡിസ്കവറിയുടെ (WBD) സ്റ്റുഡിയോ, സ്ട്രീമിംഗ് ആസ്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന $72 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം ₹6 ലക്ഷം കോടിയിലധികം) കരാർ നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംയോജിത കമ്പനിയുടെ വിപണിയിലെ വലിപ്പം "ഒരു പ്രശ്നമായേക്കാം" എന്നും ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

​വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിൽ ഒരു ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിന് നിലവിൽത്തന്നെ വിപണിയിൽ വലിയൊരു പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. വാർണർ ബ്രോസിനെ കൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഈ പങ്കാളിത്തം വലിയ തോതിൽ വർധിക്കുമെന്നും അത് കുത്തകാവകാശ നിയമങ്ങളുടെ (Antitrust) ലംഘനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

​"അവർക്ക് വളരെ വലിയ വിപണി പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. വാർണർ ബ്രോസിനെ കൂടി ലഭിക്കുമ്പോൾ, ആ പങ്ക് വളരെയധികം ഉയരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ പറയേണ്ടിവരും, കൂടാതെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഞാനും പങ്കാളിയായിരിക്കും," ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

​പ്രമുഖ സിനിമ, ടെലിവിഷൻ ഫ്രാഞ്ചൈസികളെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ കരാർ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് (ഡിസംബർ 5, 2025) ഇരു കമ്പനികളും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 'ഹെറി പോട്ടർ', 'ഡിസി യൂണിവേഴ്‌സ്', 'ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്' തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര ഉള്ളടക്കങ്ങളാണ് ഈ ലയനത്തിലൂടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിന് ലഭിക്കുക.

​ഈ വൻകിട കരാർ നടപ്പിലാക്കാൻ യുഎസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അതോറിറ്റികളുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഹോൾവുഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് അടക്കമുള്ളവർ ലയനത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തുകയും, ഇത് ജോലി നഷ്ടപ്പെടാനും വില വർധനവിനും കാരണമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

