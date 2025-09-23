പുതിയ ഇസ്താംബുൾ വിമാനത്താവളം ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസിനെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു
Sep 23, 2025, 23:41 IST
ഇസ്താംബുൾ: തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബുൾ വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ശേഷം ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് ആഗോള വ്യോമയാന രംഗത്ത് വൻ മുന്നേറ്റം നേടി. ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന വിമാനക്കമ്പനി എന്ന നിലയിലേക്ക് ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് വളർന്നു. യൂറോപ്പിനും ഏഷ്യക്കും ഇടയിലുള്ള ഇസ്താംബൂളിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസിന്റെ വളർച്ചക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വളർച്ചയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ:
- മികച്ച കണക്റ്റിവിറ്റി: യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ട്രാൻസിറ്റ് ഹബ്ബായി ഇസ്താംബുൾ വിമാനത്താവളം മാറി. ഇത് ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസിന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്രക്കാരെ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- വിപുലമായ റൂട്ട് ശൃംഖല: പുതിയ വിമാനത്താവളം തുറന്നതിന് ശേഷം ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് തങ്ങളുടെ റൂട്ട് ശൃംഖല വലിയ രീതിയിൽ വിപുലപ്പെടുത്തി. മിസ്രാത, സെവില്ലെ, പോർട്ട് സുഡാൻ, മൊംബാസ, ഡെൻവർ തുടങ്ങിയ പുതിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഈ വർഷം മാത്രം സർവീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- വർധിച്ച യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം: 2024-ൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ രണ്ടാമത്തെ വിമാനത്താവളമായി ഇസ്താംബുൾ വിമാനത്താവളം മാറി. ഇത് ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസിന്റെ ആഗോള യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചു. 2024-ൽ 83.4 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരെയാണ് ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് വഹിച്ചത്.
- നൂതന സൗകര്യങ്ങൾ: ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളുമാണ് പുതിയ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മികച്ച ചെക്ക്-ഇൻ സൗകര്യങ്ങളും വിപുലമായ ലോഞ്ചുകളും യാത്രക്കാരുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തി.
- വലിയ വിമാനങ്ങൾ: 2025 അവസാനത്തോടെ 530 വിമാനങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായി ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് മാറും. ഇത് എയർലൈൻസിന്റെ വളർച്ചാ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ഈ വളർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് ആഗോള വ്യോമയാന വ്യവസായത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇസ്താംബുൾ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഭൗമരാഷ്ട്രപരമായ പ്രാധാന്യവും ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു.