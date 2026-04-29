250-ാം സ്വാതന്ത്ര്യവാർഷികാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയ നീക്കം; അമേരിക്കൻ പാസ്പോർട്ടിൽ ഇനി ട്രംപിൻ്റെ ചിത്രം
അമേരിക്കൻ കറൻസികളിൽ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ, തന്റെ ചിത്രം പതിപ്പിച്ച സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും പുറത്തിറക്കിയ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു നിർണ്ണായക നീക്കത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 250-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ട്രംപിന്റെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയ പരിമിതകാല സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പാസ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കാൻ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചു.
ജൂലൈയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ 250-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ പാസ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുറത്തുവിട്ട രൂപരേഖ (Rendering) അനുസരിച്ച്, പാസ്പോർട്ടിന്റെ ഉൾപ്പക്കത്തിൽ 1776-ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പിടുന്ന ചിത്രത്തിന് അഭിമുഖമായി ട്രംപിന്റെ ഛായാചിത്രം ഇടംപിടിക്കും.
പ്രത്യേകതകളും സുരക്ഷയും
"ഈ പാസ്പോർട്ടുകൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ കലാസൃഷ്ടികളും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ചിത്രങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയായിരിക്കും. അതേസമയം തന്നെ അമേരിക്കൻ പാസ്പോർട്ടിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രേഖയാക്കി മാറ്റുന്ന എല്ലാ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിലും നിലനിർത്തും," സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വക്താവ് ടോമി പിഗോട്ട് പറഞ്ഞു.
പൗരന്മാർക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ പതിപ്പ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ (Opt out) സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അധികൃതർ വ്യക്തത നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഈ പരിമിതകാല പതിപ്പിനായി പ്രത്യേക ഫീസ് ഈടാക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ട്രംപ് ബ്രാൻഡിംഗും വിവാദവും
സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ട്രംപിന്റെ പേരും ചിത്രവും ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വിപുലമായ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാണിത്. യുഎസ് ട്രഷറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന പുതിയ പേപ്പർ കറൻസികളിൽ ട്രംപിന്റെ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതാദ്യമായാണ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒപ്പ് അമേരിക്കൻ കറൻസിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. യുഎസ് മിന്റ് ട്രംപിന്റെ ചിത്രം പതിപ്പിച്ച സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്.
രണ്ടാമതും അധികാരമേറ്റ ശേഷം, ഫെഡറൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ, പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, നിർദ്ദിഷ്ട നാവിക ആസ്തികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഔദ്യോഗിക പദ്ധതികളിൽ ട്രംപിന്റെ പേരും രൂപവും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഗവൺമെന്റ് സംരംഭങ്ങളെ പ്രസിഡന്റിന്റെ വ്യക്തിത്വവുമായി ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വിപുലമായ നീക്കമായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇതിനെ കാണുന്നത്.