പുതിയ 'ട്വൈലൈറ്റ്' ഛിന്നഗ്രഹം കണ്ടെത്തി; 2,300 അടി വലുപ്പം: ഭൂമിയിൽ 'അപകടകാരി'യാകാൻ സാധ്യത

By Metro DeskNov 27, 2025, 19:15 IST
NASA 1200

സൂര്യന് സമീപം മറഞ്ഞിരുന്ന, 2,300 അടി (ഏകദേശം 700 മീറ്റർ) വലിപ്പമുള്ള ഒരു പുതിയ 'ട്വൈലൈറ്റ്' ഛിന്നഗ്രഹത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വൻ ഭീഷണിയുയർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ഛിന്നഗ്രഹം, സൂര്യന്റെ അമിതമായ പ്രകാശത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ഇത്രയും കാലം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • വലിപ്പം: ഏകദേശം 2,300 അടി (700 മീറ്റർ).
  • ഇനം: 'ട്വൈലൈറ്റ്' ഛിന്നഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യനോട് വളരെ അടുത്ത ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമുള്ളവ).
  • ഭീഷണി: ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇടിച്ചാൽ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ നേരിട്ട് കൊല്ലുക മാത്രമല്ല, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ, സുനാമികൾ, അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
  • കണ്ടെത്തൽ: ചിലിയിലെ ഇരുണ്ട ആകാശ നിരീക്ഷണശാലകളിലെ അത്യാധുനിക ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയത്.
  • പ്രത്യേകത: ഇത്തരം ഛിന്നഗ്രഹങ്ങൾ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ (Twilight period) സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ നിരീക്ഷണം ദുഷ്കരമാണ്.

​നിലവിലെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച്, അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഛിന്നഗ്രഹം ഭൂമിയിൽ പതിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എങ്കിലും, ഇതിന്റെ ഭ്രമണപഥം സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷിച്ച്, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വഴിതിരിച്ചുവിടൽ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

