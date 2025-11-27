പുതിയ 'ട്വൈലൈറ്റ്' ഛിന്നഗ്രഹം കണ്ടെത്തി; 2,300 അടി വലുപ്പം: ഭൂമിയിൽ 'അപകടകാരി'യാകാൻ സാധ്യത
സൂര്യന് സമീപം മറഞ്ഞിരുന്ന, 2,300 അടി (ഏകദേശം 700 മീറ്റർ) വലിപ്പമുള്ള ഒരു പുതിയ 'ട്വൈലൈറ്റ്' ഛിന്നഗ്രഹത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വൻ ഭീഷണിയുയർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ഛിന്നഗ്രഹം, സൂര്യന്റെ അമിതമായ പ്രകാശത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ഇത്രയും കാലം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- വലിപ്പം: ഏകദേശം 2,300 അടി (700 മീറ്റർ).
- ഇനം: 'ട്വൈലൈറ്റ്' ഛിന്നഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യനോട് വളരെ അടുത്ത ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമുള്ളവ).
- ഭീഷണി: ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇടിച്ചാൽ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ നേരിട്ട് കൊല്ലുക മാത്രമല്ല, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ, സുനാമികൾ, അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
- കണ്ടെത്തൽ: ചിലിയിലെ ഇരുണ്ട ആകാശ നിരീക്ഷണശാലകളിലെ അത്യാധുനിക ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയത്.
- പ്രത്യേകത: ഇത്തരം ഛിന്നഗ്രഹങ്ങൾ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ (Twilight period) സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ നിരീക്ഷണം ദുഷ്കരമാണ്.
നിലവിലെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച്, അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഛിന്നഗ്രഹം ഭൂമിയിൽ പതിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എങ്കിലും, ഇതിന്റെ ഭ്രമണപഥം സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷിച്ച്, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വഴിതിരിച്ചുവിടൽ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
സൂര്യന് സമീപം മറഞ്ഞിരുന്ന, 2,300 അടി (ഏകദേശം 700 മീറ്റർ) വലിപ്പമുള്ള ഒരു പുതിയ 'ട്വൈലൈറ്റ്' ഛിന്നഗ്രഹത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വൻ ഭീഷണിയുയർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ഛിന്നഗ്രഹം, സൂര്യന്റെ അമിതമായ പ്രകാശത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ഇത്രയും കാലം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- വലിപ്പം: ഏകദേശം 2,300 അടി (700 മീറ്റർ).
- ഇനം: 'ട്വൈലൈറ്റ്' ഛിന്നഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യനോട് വളരെ അടുത്ത ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമുള്ളവ).
- ഭീഷണി: ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇടിച്ചാൽ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ നേരിട്ട് കൊല്ലുക മാത്രമല്ല, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ, സുനാമികൾ, അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
- കണ്ടെത്തൽ: ചിലിയിലെ ഇരുണ്ട ആകാശ നിരീക്ഷണശാലകളിലെ അത്യാധുനിക ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയത്.
- പ്രത്യേകത: ഇത്തരം ഛിന്നഗ്രഹങ്ങൾ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ (Twilight period) സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ നിരീക്ഷണം ദുഷ്കരമാണ്.
നിലവിലെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച്, അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഛിന്നഗ്രഹം ഭൂമിയിൽ പതിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എങ്കിലും, ഇതിന്റെ ഭ്രമണപഥം സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷിച്ച്, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വഴിതിരിച്ചുവിടൽ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.