സാമ്പത്തിക വിവാദം: യുകെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം രാജി വെച്ച് നൈജൽ ഫരാഷ്; ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കും
ലണ്ടൻ: യുകെയിലെ പ്രമുഖ തീവ്ര വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും 'റിഫോം യുകെ' (Reform UK) പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ നൈജൽ ഫരാഷ് (Nigel Farage) പാർലമെന്റ് അംഗത്വം രാജി വെച്ചു. തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളിൽ ജനവിധി തേടാനായി ക്ലാക്ടൻ (Clacton) മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം. വരാനിരിക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ വീണ്ടും ജനവിധി തേടുമെന്നും ഫരാഷ് വ്യക്തമാക്കി.
ക്രിപ്റ്റോ ശതകോടീശ്വരൻ ക്രിസ്റ്റഫർ ഹാർബോണിൽ നിന്ന് 50 ലക്ഷം പൗണ്ട് പ്രതിഫലം വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫരാഷിനെതിരെ നിലവിൽ പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെ മുൻപ് തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ജോർജ്ജ് കോട്രൽ എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഫരാഷ് സാമ്പത്തിക സഹായം കൈപ്പറ്റിയെന്ന പുതിയ ആരോപണവും ഉയർന്നു വന്നു. ഈ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലാണ് നാടകീയമായ രാജി പ്രഖ്യാപനം.
മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളും ചേർന്ന് തന്നെ വേട്ടയാടുകയാണെന്നും താൻ ഒരു നിയമവും ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഫരാഷ് അവകാശപ്പെട്ടു. പാർലമെന്ററി സമിതിയോ മാധ്യമങ്ങളോ അല്ല, ക്ലാക്ടനിലെ ജനങ്ങളാണ് തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ വിലയിരുത്തേണ്ടതെന്നും ഈ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് "ജനങ്ങളും ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥിതിയും (People vs Establishment)" തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ തന്ത്രമാണ് ഫരാഷിന്റേതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആരോപിച്ചു.