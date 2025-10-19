'ഇനി ട്രംപ് വേണ്ട!'; പ്രസിഡന്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തി: യുഎസിൽ ലക്ഷങ്ങൾ തെരുവിൽ

By Metro DeskOct 19, 2025, 11:40 IST
US

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി., ന്യൂയോർക്ക്, ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്, ചിക്കാഗോ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതിഷേധ റാലികളും മാർച്ചുകളും നടന്നു. രാജ്യത്തെ പൗരാവകാശങ്ങൾ, കുടിയേറ്റ നയം, ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദുർബലപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങിയത്.

​'യു.എസ്. രാജാക്കന്മാരുടേതല്ല' എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ പ്രതിഷേധക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആവശ്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം, ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് എതിരെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അതൃപ്തിയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നതായി നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.

Tags

Share this story

Featured

You may like