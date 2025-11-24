'ആരും ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല'; അമേരിക്കൻ സമാധാന പദ്ധതി തള്ളി യുക്രൈൻ സൈനികർ
അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവെച്ച പുതിയ സമാധാന പദ്ധതിക്കെതിരെ (US Peace Plan) യുക്രൈൻ സൈനികർക്കിടയിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി. റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക തയ്യാറാക്കിയ കരട് രേഖയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കവെയാണ്, "ഇതൊരു മോശം പദ്ധതിയാണ്, ആരും ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല" ('No one will support it') എന്ന് മുൻനിരയിലുള്ള ഒരു യുക്രൈൻ സൈനികൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം യുക്രൈൻ തങ്ങളുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളായ ഡോൺബാസും (Donbas) ക്രൈമിയയും റഷ്യയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും. കൂടാതെ, യുക്രൈൻ സൈന്യത്തിന്റെ അംഗബലം 6 ലക്ഷമായി വെട്ടിച്ചുരുക്കണമെന്നും, നാറ്റോ (NATO) അംഗത്വം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. "അങ്ങേയറ്റം അപമാനകരമായ നിർദ്ദേശമാണിതെന്നും, ഇത് പരിഗണിക്കാൻ പോലും യോഗ്യമല്ലെന്നും" മറ്റൊരു സൈനികൻ പ്രതികരിച്ചു. സ്വന്തം മണ്ണും സുരക്ഷയും വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സമാധാനം സൈന്യത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ലെന്നാണ് ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.