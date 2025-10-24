'പ്ലാൻ ബി ഇല്ല': ട്രംപിന്റെ ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിയാണ് ഏക പോംവഴിയെന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോ
ഇസ്രായേൽ/വാഷിംഗ്ടൺ: യു.എസ്. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ (Marco Rubio) ഗാസയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ, യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ച സമാധാന പദ്ധതിയാണ് "ഏറ്റവും മികച്ചതും ഏകവുമായ പദ്ധതി" എന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഈ പദ്ധതിക്ക് 'പ്ലാൻ ബി' (Plan B) ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇസ്രായേൽ സന്ദർശനത്തിനിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു റൂബിയോ. ഗാസയിൽ ശാശ്വത സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ട്രംപ് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം. "ഇതൊരു മികച്ച പദ്ധതിയാണ്. ഇത് മാത്രമാണ് ഏക പദ്ധതി. ഇതിനൊരു പ്ലാൻ ബി ഇല്ല," റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
ഇതുവരെ നടന്ന യുദ്ധത്തിലും വെടിനിർത്തലിലും ഇസ്രായേൽ അതിന്റെ പ്രതിബദ്ധതകൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഹമാസ് ആയുധം താഴെ വെക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയുണ്ടായാൽ, ഇസ്രായേലിന് വീണ്ടും ആക്രമണം തുടങ്ങാൻ യു.എസിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നും റൂബിയോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗാസയിൽ ഹമാസിനെ നിരായുധമാക്കുക, പ്രദേശത്തെ സൈനികരഹിതമാക്കുക തുടങ്ങിയ കരാറിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു.
ട്രംപിന്റെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെയും വ്യക്തിപരമായ ഇടപെടലുകളെയും റൂബിയോ അഭിനന്ദിച്ചു.