രഹസ്യ ദൗത്യങ്ങളില്ല, വെറുമൊരു സെൽഫി മാത്രം; ഫൗഡ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം മോദിയുടെ വൈറൽ ചിത്രം
Feb 26, 2026, 19:32 IST
ടെൽ അവീവ്: ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഇസ്രായേലിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ 'ഫൗഡ' (Fauda) എന്ന വെബ് സീരീസിലെ അഭിനേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ടെൽ അവീവിൽ വെച്ചു നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം താരങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള ഒരു സെൽഫി അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു.
"ഈ സന്ദർശനം വെറും ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമല്ല. ഭാഗ്യവശാൽ, ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു സെൽഫി മാത്രമേ ആവശ്യമായി വന്നുള്ളൂ, അണ്ടർകവർ ജോലികളൊന്നും (Undercover work) വേണ്ടിവന്നില്ല!" എന്ന് അദ്ദേഹം ചിത്രത്തോടൊപ്പം തമാശരൂപേണ കുറിച്ചു.
പ്രധാന വാർത്താ പോയിന്റുകൾ:
- താരങ്ങളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച: ഫൗഡയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ 'ഡോറോണി'നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലിയോർ റാസ്, നടൻ സാഹി ഹലേവി എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സമയം ചിലവഴിച്ചത്.
- ഇന്ത്യൻ ബന്ധം: സീരീസിലെ നടൻ സാഹി ഹലേവി നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയായ 'അകേലി'യിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഫൗഡയുടെ ഇന്ത്യൻ റീമേക്കായ 'തനാവ്' ഇന്ത്യയിൽ വലിയ വിജയമായിരുന്നു.
- നയതന്ത്രത്തിനപ്പുറം: ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ-സാങ്കേതിക സഹകരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും, സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച.
- ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം: ഫൗഡയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള വൻ ജനപ്രീതി കണക്കിലെടുത്ത്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി.