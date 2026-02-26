രഹസ്യ ദൗത്യങ്ങളില്ല, വെറുമൊരു സെൽഫി മാത്രം; ഫൗഡ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം മോദിയുടെ വൈറൽ ചിത്രം

By Metro DeskFeb 26, 2026, 19:32 IST
ടെൽ അവീവ്: ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഇസ്രായേലിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ 'ഫൗഡ' (Fauda) എന്ന വെബ് സീരീസിലെ അഭിനേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ടെൽ അവീവിൽ വെച്ചു നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം താരങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള ഒരു സെൽഫി അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു.

​"ഈ സന്ദർശനം വെറും ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമല്ല. ഭാഗ്യവശാൽ, ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു സെൽഫി മാത്രമേ ആവശ്യമായി വന്നുള്ളൂ, അണ്ടർകവർ ജോലികളൊന്നും (Undercover work) വേണ്ടിവന്നില്ല!" എന്ന് അദ്ദേഹം ചിത്രത്തോടൊപ്പം തമാശരൂപേണ കുറിച്ചു.

പ്രധാന വാർത്താ പോയിന്റുകൾ:

  • താരങ്ങളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച: ഫൗഡയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ 'ഡോറോണി'നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലിയോർ റാസ്, നടൻ സാഹി ഹലേവി എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സമയം ചിലവഴിച്ചത്.
  • ഇന്ത്യൻ ബന്ധം: സീരീസിലെ നടൻ സാഹി ഹലേവി നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയായ 'അകേലി'യിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഫൗഡയുടെ ഇന്ത്യൻ റീമേക്കായ 'തനാവ്' ഇന്ത്യയിൽ വലിയ വിജയമായിരുന്നു.
  • നയതന്ത്രത്തിനപ്പുറം: ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ-സാങ്കേതിക സഹകരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും, സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച.
  • ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം: ഫൗഡയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള വൻ ജനപ്രീതി കണക്കിലെടുത്ത്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി.

