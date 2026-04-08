ഹോർമുസ് യാത്രയ്ക്ക് നികുതി ഈടാക്കില്ല; ഇറാൻ വെടിനിർത്തൽ ആവശ്യത്തെ എതിർത്ത് ഒമാൻ
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഗതാഗത ഫീസ് ഈടാക്കാൻ പദ്ധതിയില്ലെന്ന് ഒമാൻ ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞു. യുഎസിനുള്ള ആവശ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒമാനുമായി സംയുക്ത ഫീസ് ചുമത്താനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഇറാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് 14 ദിവസത്തെ "ഇരട്ട-വശങ്ങളുള്ള വെടിനിർത്തൽ" പ്രഖ്യാപിച്ചത്. "ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് യാതൊരു ഫീസും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാത്ത എല്ലാ സമുദ്ര ഗതാഗത കരാറുകളിലും ഞങ്ങൾ ഒപ്പുവച്ചു," ഒമാനി ഗതാഗത മന്ത്രി സെയ്ദ് ബിൻ ഹമൗദ് ബിൻ സയീദ് അൽ മാവാലി പറഞ്ഞു, അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ചാർജ് ചുമത്തുന്നത് തടയുന്ന കരാറുകളിൽ ഒമാൻ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രകാരം, ഇറാനും ഒമാനും കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചേക്കാമെന്ന് ഒരു പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പരമ്പരാഗതമായി കടലിടുക്ക് ഗതാഗത നിരക്കുകളില്ലാത്ത ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇറാൻ വരുമാനം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഒമാൻ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ സമുദ്രാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 34 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ചരിത്രപരമായി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പാതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇരു രാജ്യങ്ങളും ടോൾ ഈടാക്കുന്നില്ല.
ഇറാന്റെ പ്രതിരോധ, ഭരണ, സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയ യുദ്ധം കാരണം, ശേഖരിക്കുന്ന ഏതൊരു ഫണ്ടും സംഘർഷാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിന് സഹായകമാകുമെന്ന് ടെഹ്റാനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചു.
40 ദിവസത്തെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബുധനാഴ്ച അമേരിക്കയും ഇറാനും വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 28 ന് ശത്രുത ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ഫലപ്രദമായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാത വീണ്ടും തുറക്കാൻ ടെഹ്റാൻ നിബന്ധനകളോടെ സമ്മതിച്ചു. ഈ പാത ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അടച്ചുപൂട്ടൽ ആഗോള എണ്ണവിലയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കാരണമായി.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ ഭാവി സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും മറ്റ് ദീർഘകാല സമാധാന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഇസ്ലാമാബാദിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ചർച്ചകൾക്ക് "പ്രായോഗികമായ അടിത്തറ" രൂപപ്പെടുത്തുന്ന 10 പോയിന്റ് നിർദ്ദേശം ഇറാൻ അവതരിപ്പിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസ്താവിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഒരു ഔപചാരിക കരാർ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു, ചർച്ചാ പോയിന്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാതെ.
കപ്പലിന്റെ തരം, ചരക്ക്, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ഗതാഗത ഫീസ് വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒമാനുമായി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുപകരം സുഗമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ടെഹ്റാൻ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസിം ഗാരിബാബാദി പരാമർശിച്ചു.
യുഎഇ, ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഇത്തരം ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നു, സൗജന്യ നാവിഗേഷനു വേണ്ടി വാദിക്കുകയും സാമ്പത്തിക ചർച്ചകൾ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.