അസംബന്ധമായ അപവാദം; അമേരിക്കയുടെ സൈബർ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ തള്ളി ഉത്തരകൊറിയ
May 3, 2026, 12:28 IST
അമേരിക്ക ഉന്നയിച്ച സൈബർ കുറ്റകൃത്യ ആരോപണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളി ഉത്തരകൊറിയ രംഗത്തെത്തി. അമേരിക്കയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ മോശമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള "അസംബന്ധമായ അപവാദം" (Absurd Slander) മാത്രമാണെന്ന് ഉത്തരകൊറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ആരോപണം: ഉത്തരകൊറിയൻ ഹാക്കർമാർ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ മോഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ആയുധ നിർമ്മാണത്തിന് പണം കണ്ടെത്തുന്നുവെന്നുമാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന ആരോപണം.
- ഉത്തരകൊറിയയുടെ മറുപടി: തങ്ങൾക്കെതിരെ നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു ഭീഷണി കെട്ടിച്ചമച്ച് വാഷിംഗ്ടൺ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും, ഇത് ഉത്തരകൊറിയയോടുള്ള അമേരിക്കയുടെ ശത്രുതാപരമായ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയയായ KCNA റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
- പ്രത്യാഘാതം: സൈബർ ഇടത്തിൽ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉത്തരകൊറിയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പശ്ചാത്തലം:
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ഉത്തരകൊറിയൻ ഹാക്കർമാർ മോഷ്ടിച്ചതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ (UN) റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ഉത്തരകൊറിയ നിരന്തരം നിഷേധിച്ചുവരികയാണ്.