ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ച് ഉത്തരകൊറിയ; ഈ വർഷം ഏഴാമത്തെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണം
ഉത്തരകൊറിയ തങ്ങളുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് നിന്ന് കടലിലേക്ക് ഒന്നിലധികം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതായി ദക്ഷിണ കൊറിയയും ജപ്പാനും ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു, സൈനിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്യോങ്യാങ് നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ വിക്ഷേപണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവമാണിത്.
ഈ വർഷം ഉത്തരകൊറിയയുടെ ഏഴാമത്തെയും ഏപ്രിലിൽ നടക്കുന്ന നാലാമത്തെയും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിക്ഷേപണമാണിത്.
"യുഎസ് ഇറാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാൽ, അവരുടെ ആണവശക്തിയും മിസൈൽ ശേഷിയും നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സുവർണ്ണ സമയമായിട്ടാണ് ഉത്തരകൊറിയ ഇതിനെ കാണുന്നത്," ക്യുങ്നാം സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ ലിം യൂൾ-ചുൾ പറഞ്ഞു.
അടിയന്തര സുരക്ഷാ യോഗം ചേർന്നതായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉത്തരകൊറിയയുടെ മിസൈൽ പദ്ധതിക്കെതിരായ യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. പ്യോങ്യാങ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിരോധനം നിരസിക്കുകയും സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനുള്ള പരമാധികാരത്തെ ലംഘിക്കുന്നതായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉത്തരകൊറിയയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള സിൻപോ നഗരത്തിന് സമീപം രാവിലെ 6:10 ഓടെയാണ് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ സൈന്യം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
കൊറിയൻ ഉപദ്വീപിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്തിന് സമീപമാണ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ വീണതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുവെന്നും ജപ്പാന്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുകയറ്റം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജപ്പാൻ സർക്കാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മെയ് മധ്യത്തിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും ഉത്തരകൊറിയയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉച്ചകോടിക്ക് ചൈനയും അമേരിക്കയും തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ വിക്ഷേപണങ്ങൾ.
പുതിയ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണ കേന്ദ്രം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിലൂടെ, ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവിൽ ഉത്തരകൊറിയ വളരെ ഗൗരവമേറിയ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസി മേധാവി റാഫേൽ ഗ്രോസി ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞു.
മാർച്ച് അവസാനം, ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ്-ഉൻ, പ്യോങ്യാങ്ങിന്റെ ആണവായുധ രാഷ്ട്ര പദവി മാറ്റാനാവാത്തതാണെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് "സ്വയം പ്രതിരോധ ആണവ പ്രതിരോധം" വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും പറഞ്ഞു.