ഇനി ആക്രമിച്ചാൽ ആണവായുധം; യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം 90 ശതമാനമാക്കും: ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
ഇറാൻ വീണ്ടും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ, രാജ്യത്തിന് 90% യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെന്റ് വക്താവ് ഇബ്രാഹിം റെസായി ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞു, ഇത് ആണവായുധങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
"വീണ്ടും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ, ഇറാൻ 90% വരെ സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഇത് പാർലമെന്റിൽ പുനഃപരിശോധിക്കും," പാർലമെന്റിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ, വിദേശ നയ കമ്മീഷന്റെ വക്താവ് റെസായി എക്സിൽ എഴുതി.
കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ, 12 ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിനിടെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ "പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു" എന്നും ഇത് യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണ ശേഷിക്ക് കാര്യമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കി എന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
എന്നിരുന്നാലും, ഇറാന്റെ കൈവശമുള്ള ഏകദേശം 400 കിലോഗ്രാം യുറേനിയം 60% വരെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല.
യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികളുടെ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച്, ഈ ഉയർന്ന സമ്പുഷ്ടമായ യുറേനിയം (HEU) ശേഖരം നീക്കം ചെയ്യുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.
ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയെച്ചൊല്ലി ഫെബ്രുവരി 28 ന് യുഎസും ഇസ്രായേലും ഇറാനെ ആക്രമിച്ചു. നിലവിൽ ഒരു താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ നിലവിലുണ്ട്, എന്നാൽ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുപക്ഷത്തിനും ഒരു കരാറിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തർക്കവിഷയം ആണവ പ്രശ്നമാണ്. ആണവ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതേസമയം ഇറാൻ തങ്ങളുടെ ഉയർന്ന സമ്പുഷ്ടമായ യുറേനിയം ശേഖരം പുറത്തുവിടണമെന്നും ആഭ്യന്തര യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
'ഈ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കുകയല്ലാതെ അമേരിക്കയ്ക്ക് മറ്റ് മാർഗമില്ല'
14 പോയിന്റ് പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇറാനിയൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയല്ലാതെ യുഎസിന് മറ്റ് മാർഗമില്ലെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാക്കർ ഗാലിബാഫ് പറഞ്ഞു.
'അവർ ഇത് എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രയും കൂടുതൽ വില അമേരിക്കൻ നികുതിദായകർ നൽകേണ്ടിവരും' എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇറാനിയൻ സായുധ സേന "ഏത് ആക്രമണത്തിനും ഉചിതമായ മറുപടി നൽകാൻ തയ്യാറാണ്. എല്ലാ ഓപ്ഷനുകൾക്കും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അവർ (യുഎസ്) അത്ഭുതപ്പെടുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണം" എന്ന് ഗാലിബാഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു