ചിപ്പ് നിർമ്മാണം: ചൈന യുഎസിനേക്കാൾ 'നാനോസെക്കൻഡുകൾ' മാത്രം പിന്നിലെന്ന് എൻവിഡിയ സിഇഒ ജെൻസെൻ ഹുവാങ്

By Metro DeskSep 28, 2025, 17:54 IST
ചൈന

ലണ്ടൻ: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) ചിപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ചൈന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനേക്കാൾ (യുഎസ്) വളരെ പിന്നിലല്ലെന്ന് ടെക് ഭീമനായ എൻവിഡിയയുടെ (Nvidia) സിഇഒ ജെൻസെൻ ഹുവാങ്. ചൈനീസ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ചിപ്പ് നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ ചൈന അമേരിക്കയേക്കാൾ "നാനോസെക്കൻഡുകൾ" മാത്രം പിന്നിലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

​യുഎസും ചൈനയും തമ്മിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന വ്യാപാര യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹുവാങ്ങിന്റെ ഈ സുപ്രധാന പ്രസ്താവന.

പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ:

  • അമേരിക്കൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചു: ചൈനയ്ക്ക് അത്യാധുനിക എഐ ചിപ്പുകൾ വിൽക്കുന്നതിൽ യുഎസ് ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഫലത്തിൽ വിപരീത ഫലമാണുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ഹുവാങ് പറഞ്ഞു. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചൈനീസ് കമ്പനികളെ സ്വന്തമായി ചിപ്പുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ പുരോഗതിയുടെ വേഗത കൂട്ടുകയും ചെയ്തു.
  • ചൈനയുടെ വേഗത: "ചൈന തീർച്ചയായും പിന്നിലല്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "അവർ നമ്മേക്കാൾ മുന്നിലാണോ? അല്ല. പക്ഷേ അവർ നമ്മളോട് വളരെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. നാനോസെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസമേ അവർക്കുള്ളൂ."
  • കമ്പോളത്തിലെ മാറ്റം: ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് എഐ ചിപ്പ് വിപണിയിൽ എൻവിഡിയക്ക് ചൈനയിൽ 95 ശതമാനം വിപണി വിഹിതമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, നിലവിൽ അത് 50 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള വിപണി വിഹിതം ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് നിർമ്മിത സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കാണ്.

​ചൈനീസ് കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും, യുഎസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തങ്ങളുടെ എതിരാളികൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ഹുവാങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ അഭിപ്രായ പ്രകടനം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാങ്കേതികവിദ്യാ വിപണികളിലൊന്നായ ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്ന യുഎസ് കമ്പനികളുടെ ആശങ്കയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

