ഒക്ടോബർ 7 ആക്രമണം: അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ആദ്യ പടിക്ക് ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരം
ഒക്ടോബർ 7-ലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തെയും അതിലേക്ക് നയിച്ച സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കാനുള്ള വിവാദ ബില്ലിന് ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റ് (ക്നെസറ്റ് - Knesset) ആദ്യ ഘട്ട അംഗീകാരം നൽകി. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള വോട്ടെടുപ്പിലെ ആദ്യ വോട്ടെടുപ്പിലാണ് ബില്ലിന് അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. 59 വോട്ടുകൾക്കാണ് പാർലമെന്റ് ബിൽ പാസാക്കിയത്.
അതേസമയം, ഭരണകക്ഷി സ്വന്തം സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ മറച്ചുവെക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണിതെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർണ്ണമായും ബഹിഷ്കരിച്ചു. സ്വതന്ത്ര ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വേണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ആവശ്യം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് നെതന്യാഹു സർക്കാർ ഈ നീക്കവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിയമമായി മാറുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ബില്ലിന് പാർലമെന്റിൽ രണ്ട് വട്ടങ്ങൾ കൂടി വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.