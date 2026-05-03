എണ്ണ ടാങ്കർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി; സൊമാലിയയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു: മോചനത്തിനായി ഊർജ്ജിത ശ്രമം
ഏദൻ ഉൾക്കടലിൽ യെമൻ തീരത്ത് അജ്ഞാതരായ അക്രമികൾ ഒരു എണ്ണ ടാങ്കർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സൊമാലിയയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടതായി യെമൻ തീരസംരക്ഷണ സേന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ടാങ്കർ കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സഹായത്തോടെ യെമൻ ഭരണകൂടം ടാങ്കർ മോചിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
യമനിലെ ഷാബ്വ പ്രവിശ്യയ്ക്ക് സമീപം ടോഗോ പതാകയുള്ള എണ്ണ ടാങ്കർ "യുറീക്ക"യെയാണ് അജ്ഞാതരായ അക്രമികൾ ആക്രമിച്ചത്. ആക്രമണകാരികൾ ബലമായി കപ്പലിൽ കയറി, നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് സൊമാലി തീരത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.
"ടാങ്കറിന്റെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ അത് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുകയും ആക്രമണകാരികളിൽ നിന്ന് ടാങ്കർ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു." നിലവിൽ, ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ രാജ്യക്കാരെക്കുറിച്ചോ ഒരു വിവരവും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
മറൈൻ ട്രാഫിക് വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം, മാർച്ച് അവസാനം യുഎഇയിലെ ഫുജൈറ തുറമുഖത്ത് കണ്ടെത്തിയ ടോഗോളീസ് പതാകയുള്ള എണ്ണ ടാങ്കറാണ് യുറീക്ക.
കടൽക്കൊള്ള ഭീഷണി
2000-കളിൽ സൊമാലിയൻ തീരത്ത് കടൽക്കൊള്ള സാധാരണമായിരുന്നു, 2011-ൽ അത് ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തി. ആ സമയത്ത് നൂറുകണക്കിന് കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അന്താരാഷ്ട്ര നാവിക വിന്യാസങ്ങളും ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളുടെ പുതിയ സുരക്ഷാ തന്ത്രങ്ങളും ഈ സംഭവങ്ങളെ ഗണ്യമായി കുറച്ചു, എന്നാൽ സമീപ ആഴ്ചകളിൽ ആക്രമണങ്ങൾ വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു, ഇത് ഏദൻ ഉൾക്കടലിലും സൊമാലി തീരത്തും കടൽക്കൊള്ള ഭീഷണി പുതുക്കി.
യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ നാവിക ദൗത്യമായ ഓപ്പറേഷൻ അറ്റലാന്റയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഏപ്രിൽ അവസാനത്തിൽ മൂന്ന് ആക്രമണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം, ഗാർക്കഡ് തുറമുഖത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടൽക്കൊള്ളക്കാരും ഒരു ടാങ്കർ പിടിച്ചെടുത്തു.
ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ യുഎസ്, ഇസ്രായേൽ, ഇറാൻ എന്നിവ തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷം ഈ മേഖലയിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെ ഇതിനകം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ശനിയാഴ്ചത്തെ ഹൈജാക്കിംഗ് ആ സംഘർഷവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി സൂചനയില്ല. സൊമാലിയയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ പുന്റ്ലാൻഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സുരക്ഷാ സേനയിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണയോടെ യെമൻ ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ ടാങ്കർ മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്