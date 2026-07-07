പസഫിക്കിലെ മിസൈൽ പരീക്ഷണം: അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം; 'അതിവ്യാഖ്യാനം' ചെയ്യരുതെന്ന് ചൈന
ബെയ്ജിങ്: പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ചൈന നടത്തിയ അത്യാധുനിക ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിനെതിരെ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. തങ്ങളുടെ ആണവ അന്തർവാഹിനിയിൽ (Nuclear Submarine) നിന്ന് നടത്തിയ ഈ പരീക്ഷണം മേഖലയിൽ കടുത്ത ആശങ്കയാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ 'അതിവ്യാഖ്യാനം' ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
തങ്ങളുടെ വാർഷിക സൈനിക പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്വാഭാവിക നടപടി മാത്രമാണിതെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയതെന്നും ചൈനീസ് വക്താവ് മാവോ നിങ് പറഞ്ഞു. പരീക്ഷണം പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതവും പ്രൊഫഷണലുമായാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്നും ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തെയും ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതല്ല ഇതെന്നും ചൈന അവകാശപ്പെട്ടു.
എന്നിരുന്നാലും യു.എസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ, ന്യൂസിലാൻഡ്, തായ്വാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയുടെ ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. പസഫിക് മേഖലയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്നതാണ് ചൈനയുടെ നടപടിയെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പെനി വോങ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ന്യൂസിലാൻഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന ആണവമുക്ത മേഖലയിലാണ് (Nuclear-Free Zone) മിസൈൽ പതിച്ചതെന്ന ആശങ്കയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷണത്തിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് മാത്രമാണ് ചൈന മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതെന്നും ഇത് തികച്ചും അപക്വമായ നടപടിയാണെന്നും വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.