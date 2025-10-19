പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും വെടിനിര്‍ത്തലിന് ധാരണയായി; മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചത് ഖത്തറും തുര്‍ക്കിയും

By Metro DeskOct 19, 2025, 14:26 IST
Pak

പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിൽ അതിർത്തിയിൽ രൂക്ഷമായ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ, ദോഹയിൽ നടന്ന നിർണ്ണായക ചർച്ചയിൽ അടിയന്തര വെടിനിർത്തലിന് ധാരണയായി. ഖത്തറും തുർക്കിയുമാണ് ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചത്. ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

​അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രതിനിധികൾ ദോഹയിൽ ചർച്ചകൾക്കായി ഒത്തുചേർന്നത്. താലിബാൻ സർക്കാർ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതോടെയാണ് സംഘർഷം രൂക്ഷമായത്. ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളടക്കം സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിരുന്നു.

  • അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ: ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഉടനടി വെടിനിർത്താൻ സമ്മതിച്ചതായി ഖത്തർ അറിയിച്ചു.
  • തുടർ ചർച്ചകൾ: വെടിനിർത്തൽ ശാശ്വതമായി നിലനിർത്തുന്നതിനും വിശ്വാസ്യതയോടെ നടപ്പാക്കുന്നതിനും വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടർ യോഗങ്ങൾ ചേരാനും ഇരുപക്ഷവും തീരുമാനിച്ചു.
  • പങ്ക്: താലിബാനുമായി നേരത്തെ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കിയ ഖത്തർ, തുർക്കിയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ ഒത്തുതീർപ്പിന് മധ്യസ്ഥം വഹിച്ചത്.

​ഈ വെടിനിർത്തൽ ധാരണ അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തിന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകുമെന്നും മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷ.

Tags

Share this story

Featured

You may like