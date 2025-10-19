പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും വെടിനിര്ത്തലിന് ധാരണയായി; മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചത് ഖത്തറും തുര്ക്കിയും
പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിൽ അതിർത്തിയിൽ രൂക്ഷമായ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ, ദോഹയിൽ നടന്ന നിർണ്ണായക ചർച്ചയിൽ അടിയന്തര വെടിനിർത്തലിന് ധാരണയായി. ഖത്തറും തുർക്കിയുമാണ് ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചത്. ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രതിനിധികൾ ദോഹയിൽ ചർച്ചകൾക്കായി ഒത്തുചേർന്നത്. താലിബാൻ സർക്കാർ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതോടെയാണ് സംഘർഷം രൂക്ഷമായത്. ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളടക്കം സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിരുന്നു.
- അടിയന്തര വെടിനിർത്തൽ: ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഉടനടി വെടിനിർത്താൻ സമ്മതിച്ചതായി ഖത്തർ അറിയിച്ചു.
- തുടർ ചർച്ചകൾ: വെടിനിർത്തൽ ശാശ്വതമായി നിലനിർത്തുന്നതിനും വിശ്വാസ്യതയോടെ നടപ്പാക്കുന്നതിനും വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടർ യോഗങ്ങൾ ചേരാനും ഇരുപക്ഷവും തീരുമാനിച്ചു.
- പങ്ക്: താലിബാനുമായി നേരത്തെ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കിയ ഖത്തർ, തുർക്കിയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ ഒത്തുതീർപ്പിന് മധ്യസ്ഥം വഹിച്ചത്.
ഈ വെടിനിർത്തൽ ധാരണ അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തിന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകുമെന്നും മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷ.