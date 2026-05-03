ഐഎംഎഫിന്റെയും ലോകബാങ്കിന്റെയും കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ; ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയിൽ: കോടികൾ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വകമാറ്റി സൈന്യം
ഇസ്ലാമാബാദ്: രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴും, അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക ഏജൻസികളെ കബളിപ്പിച്ച് പാക് സൈന്യം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വകമാറ്റുന്നു. ഐഎംഎഫിൽ (IMF) നിന്നും ലോകബാങ്കിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയ ശേഷമാണ് പാക് സൈന്യം ഈ ചതി നടത്തുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ബജറ്റ് അട്ടിമറി: സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി നീക്കിവെച്ച തുക രഹസ്യമായി സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആയുധങ്ങൾക്കുമായി മാറ്റുന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ.
- ജനരോഷം: നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിലും ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയിലും രാജ്യം വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ഈ വഴിവിട്ട നീക്കം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിരോധ ബജറ്റിൽ വൻ വർധനവാണ് പാകിസ്ഥാൻ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
- നിബന്ധനകളുടെ ലംഘനം: കടം നൽകുന്നതിന് ഐഎംഎഫ് മുന്നോട്ടുവെച്ച കർശന നിബന്ധനകൾ പാകിസ്ഥാൻ ലംഘിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. റവന്യൂ കമ്മി കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം സൈനിക വിന്യാസത്തിനും നൂതന ആയുധ ശേഖരണത്തിനുമാണ് ഭരണകൂടം മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
- നയതന്ത്ര തിരിച്ചടി: ലോകബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന വികസന ഫണ്ടുകൾ പോലും കൃത്യമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നില്ലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇന്ത്യ പോലുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങൾ പിന്നിലാണെന്ന ഭീതിയാണ് ഇത്തരം അമിത ചിലവുകൾക്ക് സൈന്യത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
നിലവിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ പണപ്പെരുപ്പവും സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയും ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിലുള്ള സൈന്യത്തിന്റെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ രാജ്യത്ത് വലിയ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.