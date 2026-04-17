പാകിസ്ഥാനിൽ ഏഴ് വർഷത്തെ ക്രിപ്റ്റോ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു; ട്രംപ് ഭരണകൂടവുമായുള്ള അടുപ്പം നിർണ്ണായകമാകുന്നു
പാകിസ്ഥാൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് (SBP) രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബാങ്കിംഗ് നിരോധനം ഔദ്യോഗികമായി നീക്കി. 2018 മുതൽ ക്രിപ്റ്റോ ഇടപാടുകൾക്ക് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്കാണ് ഇപ്പോൾ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മാറ്റം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ക്രിപ്റ്റോ അനുകൂല നിലപാടുകളുമായുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ പുതിയ നയതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന ചർച്ചകൾ ശക്തമാണ്.
പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ:
- ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ: അംഗീകൃത ക്രിപ്റ്റോ സേവന ദാതാക്കൾക്ക് (VASPs) ഇനിമുതൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ബാങ്കുകളിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്താനും സാധിക്കും.
- പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം: 'വെർച്വൽ അസറ്റ് ആക്ട് 2026' പ്രകാരമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിനായി പ്രത്യേക റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയെയും (PVARA) സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- നിയന്ത്രണങ്ങൾ: ബാങ്കുകൾക്ക് ക്രിപ്റ്റോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകാമെങ്കിലും, ബാങ്കുകൾ സ്വന്തം നിലയിൽ ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനോ ഇപ്പോഴും അനുമതിയില്ല.
എന്താണ് 'ട്രംപ് ഇഫക്റ്റ്' ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നിൽ?
ട്രംപ് ഭരണകൂടം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളോട് സ്വീകരിക്കുന്ന മൃദുസമീപനം ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ട്രംപിന്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ള ക്രിപ്റ്റോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി പാകിസ്ഥാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ട്രംപുമായി വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും നയതന്ത്ര പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ 'ക്രിപ്റ്റോ ഡിപ്ലോമസി'യുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
"ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതിലൂടെ വാഷിംഗ്ടണിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഇസ്ലാമാബാദ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്."