യുഎസ് - ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ വീണ്ടും സജീവമായി പാകിസ്താൻ; പുതിയ 'ധാരണാ ചട്ടക്കൂട്' ലക്ഷ്യം
ഇസ്ലാമാബാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷം തുടരുന്നതിനിടയിൽ, അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഒരു 'ധാരണാ ചട്ടക്കൂടിൽ' (Agreement Framework) എത്തിക്കാനുള്ള പുതിയ സമാധാന ശ്രമങ്ങളുമായി പാകിസ്താൻ. ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച പുതിയ സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാകിസ്താൻ ഔദ്യോഗികമായി വാഷിംഗ്ടണിന് കൈമാറിയതായാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ഇസ്ലാമാബാദിൽ വെച്ച് പാകിസ്താന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്ന ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേൽ യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധം ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കി. എന്നാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണക്കടത്തു പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധിയും ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയിലെ തകർച്ചയും പരിഹരിക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറായേക്കുമെന്നാണ് പുതിയ സൂചനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ചില നിർണായക വിഷയങ്ങളിൽ അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ കർക്കശമായ നിലപാടുകളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയതായി മുതിർന്ന ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മുൻപ് അമേരിക്ക തള്ളിക്കളഞ്ഞ ചില വ്യവസ്ഥകൾ തന്നെയാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും, അതിനാൽ തന്നെ ചർച്ചകളിൽ പെട്ടെന്നൊരു പുരോഗതി എളുപ്പമല്ലെന്നുമാണ് പാകിസ്താനിലെ നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുമുള്ള വലിയൊരു അവസരമായാണ് ഇസ്ലാമാബാദ് ഈ മധ്യസ്ഥശ്രമങ്ങളെ കാണുന്നത്.