ഇന്ത്യയുടെ ബ്രഹ്മോസിന് മറുപടിയുമായി പാകിസ്ഥാൻ; ചൈനീസ് കരുത്തിൽ 'ഫതഹ്-3' സൂപ്പർസോണിക് മിസൈൽ പുറത്തിറക്കി
പാകിസ്ഥാൻ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈലായ ഫതഹ്-3 (Fatah-III) പുറത്തിറക്കി. ചൈനീസ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ഈ മിസൈൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
- അതിവേഗ പ്രഹരശേഷി: ശബ്ദത്തേക്കാൾ 3 മുതൽ 4 മടങ്ങ് വരെ വേഗതയിൽ (Mach 3 to 4) സഞ്ചരിക്കാൻ ഫതഹ്-3 മിസൈലിന് സാധിക്കും. ഇത് ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ വെട്ടിക്കാൻ മിസൈലിനെ സഹായിക്കുന്നു.
- ചൈനീസ് ബന്ധം: ചൈനയുടെ HD-1 മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഫതഹ്-3 രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്വാങ്ഡോങ് ഹോങ്ഡ (Guangdong Hongda) എന്ന ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചത്.
- ദൂരപരിധി: 290 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 450 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളെ കൃത്യമായി തകർക്കാൻ ഈ മിസൈലിന് ശേഷിയുണ്ട്.
- യുദ്ധമുന: 240 കിലോ ഗ്രാം മുതൽ 400 കിലോ ഗ്രാം വരെയുള്ള സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ (Warhead) വഹിക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും.
- ലക്ഷ്യങ്ങൾ: കരയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകർക്കാനും (Land-attack), കടലിലെ കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാനും (Anti-ship) ഇതിന് കഴിയും. സമുദ്രനിരപ്പിന് തൊട്ടുമുകളിലൂടെ പറക്കുന്ന 'സീ സ്കിമ്മിംഗ്' (Sea-skimming) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ റഡാറുകളുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കാൻ ഇതിന് പ്രത്യേക ശേഷിയുണ്ട്.
പ്രതിരോധ പ്രാധാന്യം
ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുള്ള ബ്രഹ്മോസ് (BrahMos) സൂപ്പർസോണിക് മിസൈലിന് ബദലായാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഫതഹ്-3 മിസൈലിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. റോഡ് മാർഗ്ഗം എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന മൊബൈൽ ലോഞ്ചറുകളിൽ (Twin-canister TEL) നിന്നാണ് ഇത് വിക്ഷേപിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ 'റോക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് കമാൻഡിന്' (Army Rocket Force Command) കീഴിലാണ് ഈ മിസൈൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഫതഹ്-1, ഫതഹ്-2 എന്നീ വേരിയൻ്റുകൾ പാകിസ്ഥാൻ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ വിഭാഗത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേഗതയുള്ള മിസൈലായി ഫതഹ്-3 മാറിക്കഴിഞ്ഞു.