പാക് വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ 48 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തലിന് ധാരണയായി

Oct 15, 2025
പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിൽ അതിർത്തിയിൽ പുതിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനിടെ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാണ്ഡഹാർ പ്രവിശ്യയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ബുധനാഴ്ച വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി അഫ്ഗാൻ, പാകിസ്ഥാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

​വ്യോമാക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6:00 മണിക്ക് (പാകിസ്ഥാൻ പ്രാദേശിക സമയം, 1300 GMT) നിലവിൽ വരുന്ന 48 മണിക്കൂർ താത്കാലിക വെടിനിർത്തലിന് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ ധാരണയായതായി ഇസ്ലാമാബാദ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

​"സങ്കീർണ്ണമെങ്കിലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ വിഷയത്തിന് സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും," പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

​നേരത്തെ, അഫ്ഗാൻ, പാകിസ്ഥാൻ സൈനികർ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 12-ൽ അധികം സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ, പാക് സൈന്യം കുറഞ്ഞത് 40 അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ പോരാളികളെ വധിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കി.

​അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും പാകിസ്ഥാനിൽ ആക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാമാബാദ് അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്.

