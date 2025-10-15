പാക് വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ 48 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തലിന് ധാരണയായി
പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിൽ അതിർത്തിയിൽ പുതിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനിടെ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാണ്ഡഹാർ പ്രവിശ്യയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ബുധനാഴ്ച വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി അഫ്ഗാൻ, പാകിസ്ഥാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
വ്യോമാക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6:00 മണിക്ക് (പാകിസ്ഥാൻ പ്രാദേശിക സമയം, 1300 GMT) നിലവിൽ വരുന്ന 48 മണിക്കൂർ താത്കാലിക വെടിനിർത്തലിന് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ ധാരണയായതായി ഇസ്ലാമാബാദ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
"സങ്കീർണ്ണമെങ്കിലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ വിഷയത്തിന് സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും," പാകിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ, അഫ്ഗാൻ, പാകിസ്ഥാൻ സൈനികർ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 12-ൽ അധികം സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ, പാക് സൈന്യം കുറഞ്ഞത് 40 അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ പോരാളികളെ വധിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കി.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും പാകിസ്ഥാനിൽ ആക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാമാബാദ് അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്.