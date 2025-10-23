മാതൃക്ഷീരം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോരാടുക: അസിം മുനീറിന് പാക് താലിബാന്റെ വെല്ലുവിളി

By Metro DeskOct 23, 2025, 19:54 IST
Asam Muneer

പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ അസിം മുനീറിനെതിരെ (General Asim Munir) കടുത്ത വെല്ലുവിളിയുമായി തെഹ്‍രീക്-ഇ-താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ (TTP) അഥവാ പാകിസ്ഥാൻ താലിബാൻ രംഗത്ത്. "നിങ്ങളുടെ മാതൃക്ഷീരം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (If you have had your mother's milk) ഞങ്ങളോട് പോരാടുക" എന്നാണ് താലിബാൻ കമൻഡർ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവും ടി.ടി.പി.യും തമ്മിൽ അതിർത്തിയിലും രാജ്യത്തിനകത്തും സംഘർഷങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പ്രസ്താവന. സാധാരണ സൈനികരെ മരണത്തിലേക്ക് അയക്കാതെ, ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി പോരാടണമെന്നും ടി.ടി.പി. ആവശ്യപ്പെട്ടു.

​അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ പാക് സൈന്യം നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, ടി.ടി.പി.യും പാക് സൈന്യവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പാക് സൈനിക മേധാവിയെ വ്യക്തിപരമായി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള താലിബാന്റെ ഈ വെല്ലുവിളി പാകിസ്ഥാനിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

