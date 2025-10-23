മാതൃക്ഷീരം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോരാടുക: അസിം മുനീറിന് പാക് താലിബാന്റെ വെല്ലുവിളി
പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ അസിം മുനീറിനെതിരെ (General Asim Munir) കടുത്ത വെല്ലുവിളിയുമായി തെഹ്രീക്-ഇ-താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ (TTP) അഥവാ പാകിസ്ഥാൻ താലിബാൻ രംഗത്ത്. "നിങ്ങളുടെ മാതൃക്ഷീരം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (If you have had your mother's milk) ഞങ്ങളോട് പോരാടുക" എന്നാണ് താലിബാൻ കമൻഡർ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവും ടി.ടി.പി.യും തമ്മിൽ അതിർത്തിയിലും രാജ്യത്തിനകത്തും സംഘർഷങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പ്രസ്താവന. സാധാരണ സൈനികരെ മരണത്തിലേക്ക് അയക്കാതെ, ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി പോരാടണമെന്നും ടി.ടി.പി. ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ പാക് സൈന്യം നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, ടി.ടി.പി.യും പാക് സൈന്യവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പാക് സൈനിക മേധാവിയെ വ്യക്തിപരമായി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള താലിബാന്റെ ഈ വെല്ലുവിളി പാകിസ്ഥാനിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.