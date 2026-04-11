യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ വേദിയാകുന്നു; പ്രതിനിധികൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
ഇസ്ലാമാബാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണ്ണായക ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോടിയായി യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസും ഇറാനിയൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഖാലിബാഫും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ഷെരീഫുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇസ്ലാമാബാദിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് അതീവ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളോടെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടന്നത്.
മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരമായ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഈ ചർച്ചകൾ ഒരു ചവിട്ടുപടിയാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും പാകിസ്ഥാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- യുഎസ് സംഘം: വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസിനൊപ്പം സ്പെഷ്യൽ എൻവോയ് സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, ജാരെഡ് കുഷ്നർ എന്നിവരാണ് അമേരിക്കയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
- ഇറാൻ സംഘം: പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഖാലിബാഫ്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
- തടസ്സങ്ങൾ: ലബനനിലെ വെടിനിർത്തൽ, ഇറാന് മേലുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കൽ, സ്ട്രെയിറ്റ് ഓഫ് ഹോർമുസ് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും കടുത്ത ഭിന്നത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
1979-ലെ ഇസ്ലാമിക് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലൊന്നാണിത്. ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് മേഖലയിലെ സംഘർഷം കൂടുതൽ വഷളാക്കുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ അസിം മുനീറും ചർച്ചകളിൽ മധ്യസ്ഥനായി സജീവമായുണ്ട്. ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കിടയിലും, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള "അവസാന വട്ടം" ശ്രമമായാണ് ഇതിനെ നയതന്ത്രജ്ഞർ കാണുന്നത്.