ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ചർച്ച; ഇസ്ലാമാബാദിൽ ഉന്നതതല യോഗം

By  Metro Desk Mar 30, 2026, 15:48 IST
Pak iran

ഇസ്ലാമാബാദ്: ആഗോള എണ്ണവ്യാപാരത്തിൻ്റെ ജീവനാഡിയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത തടസ്സം നീക്കാൻ നിർണ്ണായക നീക്കവുമായി പാകിസ്ഥാൻ. ഇറാൻ-യുഎസ് സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കപ്പൽപ്പാത തുറക്കുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യ, ഈജിപ്ത്, തുർക്കി എന്നീ പ്രാദേശിക ശക്തികളുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ ഇസ്ലാമാബാദിൽ യോഗം ചേർന്നു.

​ഫെബ്രുവരി അവസാനം മുതൽ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കടുക്കുകയും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം ഇറാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്നിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത്.

പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും:

  • സൂയസ് മാതൃകയിലുള്ള ഫീസ്: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്കായി സൂയസ് കനാൽ മാതൃകയിൽ ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ മാനേജ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനം ഈജിപ്ത് മുന്നോട്ടുവെച്ചു.

  • പ്രാദേശിക കൺസോർഷ്യം: കപ്പൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ നടന്നു.

  • പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥത: ഇറാനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള പാകിസ്ഥാൻ, അമേരിക്കയുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പാക് സൈനിക മേധാവി ഫീൽഡ് മാർഷൽ ആസിം മുനീർ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി.

  • വിശ്വാസവർധക നടപടി: ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി പാകിസ്ഥാൻ്റെ പതാകയുള്ള 20 കപ്പലുകൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ ഇറാൻ അനുമതി നൽകിയത് ശുഭസൂചനയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

​മേഖലയിലെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ആഗോള ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാനും ഈ ചർച്ചകൾ വഴിതെളിക്കുമെന്നാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ.

