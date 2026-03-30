ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ചർച്ച; ഇസ്ലാമാബാദിൽ ഉന്നതതല യോഗം
Mar 30, 2026, 15:48 IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: ആഗോള എണ്ണവ്യാപാരത്തിൻ്റെ ജീവനാഡിയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത തടസ്സം നീക്കാൻ നിർണ്ണായക നീക്കവുമായി പാകിസ്ഥാൻ. ഇറാൻ-യുഎസ് സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കപ്പൽപ്പാത തുറക്കുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യ, ഈജിപ്ത്, തുർക്കി എന്നീ പ്രാദേശിക ശക്തികളുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ ഇസ്ലാമാബാദിൽ യോഗം ചേർന്നു.
ഫെബ്രുവരി അവസാനം മുതൽ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കടുക്കുകയും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം ഇറാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്നിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത്.
പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും:
- സൂയസ് മാതൃകയിലുള്ള ഫീസ്: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്കായി സൂയസ് കനാൽ മാതൃകയിൽ ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ മാനേജ്മെൻ്റ് സംവിധാനം ഈജിപ്ത് മുന്നോട്ടുവെച്ചു.
- പ്രാദേശിക കൺസോർഷ്യം: കപ്പൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ നടന്നു.
- പാകിസ്ഥാൻ്റെ മധ്യസ്ഥത: ഇറാനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള പാകിസ്ഥാൻ, അമേരിക്കയുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പാക് സൈനിക മേധാവി ഫീൽഡ് മാർഷൽ ആസിം മുനീർ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി.
- വിശ്വാസവർധക നടപടി: ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി പാകിസ്ഥാൻ്റെ പതാകയുള്ള 20 കപ്പലുകൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ ഇറാൻ അനുമതി നൽകിയത് ശുഭസൂചനയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
മേഖലയിലെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ആഗോള ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാനും ഈ ചർച്ചകൾ വഴിതെളിക്കുമെന്നാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ.