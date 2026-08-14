വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഭീകരാക്രമണത്തിനിടയിൽ ഫലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിച്ച് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം
ജെറുസലേം: അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കുസ്ര (Qusra) ഗ്രാമത്തിൽ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അതിക്രമം ശക്തമാകുന്നതിനിടയിൽ, ഫലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങളെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം വീടുകളിൽ നിന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഒഴിപ്പിച്ചു. കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ആക്രമണം തടയുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈനിക കമാൻഡർ ഉറപ്പുനൽകിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ഈ നടപടി.
ഗ്രാമത്തിലെ പല വീടുകളും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുടിയേറ്റക്കാർ കുസ്ര ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകളിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള, വൈദ്യുതി ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുകയും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രദേശത്തെ ജനജീവിതം പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചു.
ഈ സംഭവങ്ങളെ ഫലസ്തീനികൾക്കെതിരെയുള്ള കൃത്യമായ "വംശീയ ശുദ്ധീകരണം" (Ethnic Cleansing) എന്നാണ് മുൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി എഹുദ് ഓൾമർട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇരയായ ഈ സംഭവത്തിൽ യു.എസ് അംബാസഡറും കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അക്രമങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.