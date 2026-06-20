യുകെയിൽ യാത്രാ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; ട്രെയിൻ ഡ്രൈവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു: 11 പേരുടെ നില ഗുരുതരം
ബെഡ്ഫോർഡ് (യുകെ): ബ്രിട്ടനിലെ ബെഡ്ഫോർഡിന് സമീപം എൽസ്റ്റോയിൽ (Elstow) രണ്ട് യാത്രാ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു ട്രെയിൻ ഡ്രൈവർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 89 ഓളം യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ലണ്ടൻ സെന്റ് പാൻക്രാസിലേക്ക് (London St Pancras) പോവുകയായിരുന്ന 'ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ്സ് റെയിൽവേ'യുടെ (East Midlands Railway) രണ്ട് ട്രെയിനുകളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
ഒരു ട്രെയിൻ സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് പാളത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് പുറകിൽ നിന്നും വന്ന മറ്റൊരു ട്രെയിൻ ഇതിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ. അപകടത്തിൽ ഒരു ട്രെയിനിന്റെ ഡ്രൈവർ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു.
പരിക്കേറ്റവരിൽ 11 പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. 22 പേർക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളും 56 പേർക്ക് നിസാര പരിക്കുകളുമുണ്ട്. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ 'മേജർ ഇൻസിഡന്റ്' (Major Incident) പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആറ് എയർ ആംബുലൻസുകളും ഇരുപതിലധികം റോഡ് ആംബുലൻസുകളും അഗ്നിശമന സേനയും പോലീസും ചേർന്നാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഈ റൂട്ടിലുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. യുകെ റെയിൽവേ ആക്സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്രാഞ്ച് (RAIB) അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.