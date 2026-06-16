യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ സമാധാന കരാർ; എല്ലാം ഒപ്പിട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്: ആശങ്കകളോടെ ജി7 നേതാക്കൾ

By  Metro Desk Jun 16, 2026, 13:09 IST
G7 France

ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ജി7 (G7) ഉച്ചകോടിക്ക് എത്തിയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ സമാധാന കരാറിന്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ പൂർത്തിയായതായും 'എല്ലാം ഒപ്പിട്ടുകഴിഞ്ഞു' എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാസങ്ങളായി നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തിനും ആഗോള ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്കും താല്ക്കാലിക ശമനം നൽകുന്നതാണ് ഈ നീക്കം.

​വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനായി പൂർണ്ണമായും തുറന്നുനൽകുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. കരാർ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുത്തനെ ഇടിയുകയും ഓഹരി വിപണി വൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

​എങ്കിലും, ഈ കരാറിന്റെ അന്തിമ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് ലോകനേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലെബനനിലെ വെടിനിർത്തൽ ലംഘനങ്ങളും ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിൽ വെച്ച് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി വാൻസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കരാറിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഒപ്പുവെക്കൽ ചടങ്ങ് നടക്കും.

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