ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന കരാർ; ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം തള്ളി ടെഹ്റാൻ
അമേരിക്കയുമായുള്ള സമാധാന കരാറിന്റെ കരട് രേഖ തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കരാർ പൂർത്തിയായെന്നും, അത് ഈ ആഴ്ചാവസാനം യൂറോപ്പിൽ വെച്ച് ഒപ്പുവെക്കുമെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
The brutal U.S. attacks on Indian commercial vessels which have killed at least three Indian nationals, stand as clear evidence of America’s ongoing policy of armed robbery and State piracy.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 11, 2026
We extend our sympathies to the families and friends of the slain Indian sailors and…
ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് മുജ്തബ ഖമേനി ഈ കരാറിന് അനുമതി നൽകിയതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, കരാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇതിനു മറുപടിയായി വ്യക്തമാക്കി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഈ വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത്.