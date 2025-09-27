ഗാസയിൽ ഉടൻ സമാധാനമാകും: ഉടമ്പടിക്ക് വളരെ അടുത്തെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ്

By Metro DeskSep 27, 2025, 09:54 IST
ഗാസ

ഗാസയിൽ ഇസ്രായേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന കരാർ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന നൽകി യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. കരാർ അന്തിമമാക്കുന്നതിന് തൊട്ടരികിലെത്തിയതായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് അറിയിച്ചു.

​"ഗാസയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു - ഞങ്ങൾ കരാറിന് വളരെ അടുത്താണ്," ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "ഇത് ബന്ദികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു കരാറായിരിക്കും."

​കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറബ്, മുസ്ലീം നേതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ ട്രംപ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യു.എസ്. പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകൂ എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഗാസയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം.

Tags

Share this story

Featured

You may like