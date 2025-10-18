ദോഹയിൽ സമാധാന ചർച്ച; പാക്-അഫ്ഗാൻ സംഘർഷത്തിന് അയവുവരുത്താൻ ശ്രമം

Oct 18, 2025
ഒരു ആഴ്ചയായി തുടരുന്ന അതിർത്തിയിലെ രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനും അറുതിവരുത്തുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഖത്തറിലെ ദോഹയിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ച 48 മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾക്കായി നീട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

​അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മുല്ല മുഹമ്മദ് യാക്കൂബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സംഘമാണ് കാബൂളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖവാജ മുഹമ്മദ് ആസിഫ് പാക് സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നാണ് സൂചന. അഫ്ഗാൻ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് പാകിസ്ഥാനെതിരെ നടക്കുന്ന അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക, അതിർത്തിയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നിവയാണ് ചർച്ചകളുടെ പ്രധാന അജണ്ട.

​2021-ൽ താലിബാൻ കാബൂളിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നടന്ന ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ സംഘർഷമാണിത്. ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ നിരവധിപേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഖത്തറും സൗദി അറേബ്യയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾക്ക് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നു.

​ദോഹയിലെ ഈ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കാനും മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ.

