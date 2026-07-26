സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു: ഇറാനുമേലുള്ള ആക്രമണം രണ്ടാം ദിവസവും നിർത്തിവെച്ച് അമേരിക്ക

By  Metro Desk Jul 26, 2026, 18:37 IST
അമേരിക്ക

വാഷിങ്‌ടൺ / ടെഹ്‌റാൻ: പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടക്കാതിരിക്കാൻ നയതന്ത്ര തലത്തിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനിടെ, ഇറാനുമേലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും നിർത്തിവെച്ച് അമേരിക്ക. ഒമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള നിർണായക ചർച്ചകളാണ് നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

​അമേരിക്കൻ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക ശമനം വന്നതോടെ തങ്ങളുടെ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളും നിർത്തിവെച്ചതായി ഇറാൻ സൈനിക വക്താവും സ്ഥിരീകരിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണക്കടത്തിന്റെ പ്രധാന പാതയായ 'ഹോർമൂസ് പ്രണാലി' (Strait of Hormuz) വീണ്ടും തുറക്കുന്നതും, മേഖലയിലെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമാണ് ചർച്ചകളിൽ പ്രധാനമായും ഉയർന്നുവരുന്നത്.

​വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തുടർചർച്ചകളിൽ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

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