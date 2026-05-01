അമേരിക്കയുമായി സമാധാന ചർച്ച: പാകിസ്ഥാൻ വഴി പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ഇറാൻ
May 1, 2026, 20:48 IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മേഖലയിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുമായി ഇറാൻ പുതിയ ചർച്ചാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ വഴിയാണ് ഇറാൻ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറിയതെന്ന് ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
- പാകിസ്ഥാന്റെ പങ്ക്: ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഔദ്യോഗിക നയതന്ത്ര ബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ, പാകിസ്ഥാനെ ഒരു മധ്യസ്ഥനായി (Intermediary) ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ സമാധാന കരാറിനുള്ള നീക്കം ഇറാൻ നടത്തുന്നത്.
- നിർദ്ദേശങ്ങൾ: ആണവ കരാർ, ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സൈനിക സാന്നിധ്യം കുറയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ നിർണ്ണായക വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വിപുലമായ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- ലക്ഷ്യം: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയും സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയുമാണ് ഇറാന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
പശ്ചാത്തലം:
വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഉപരോധങ്ങൾക്കും ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയും വ്യക്തമായ ഒരു സമാധാന നിർദ്ദേശം ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ ഈ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. അമേരിക്ക ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് എത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ.